Ausreichend Plätze, aber zu wenig Personal in Neufahrner Kitas - Rund 100 Kinder auf Warteliste

Von: Andreas Beschorner

Platz zum Spielen gibt es in den Neufahrner Kinderbetreuungseinrichtungen genug. Allerdings fehlt das nötige Personal. © Uwe Anspach / dpa

Rund 100 Kinder umfasst die Warteliste für Neufahrns Kitas. Plätze wären genug da, aber es mangelt am nötigen Personal. Das war nun erneut Thema im Gemeinderat.

Neufahrn - Die CIMA hatte das in ihrem Anfang des Jahres 2022 vorgelegten Bericht bereits prophezeit (wir haben berichtet): Die Anzahl der Plätze für die Kinderbetreuung im Neufahrner Gemeindegebiet reicht – auch und vor allem wegen der jüngst errichteten und eingeweihten Gebäude – derzeit aus. Dennoch werden nicht alle Kinder einen der begehrten Betreuungsplätze bekommen. Der Grund: Es fehlt an Personal.

Dass sich diese Prophezeiung nun bewahrheitet hat, wie aus dem Sachstandsbericht hervorging, den Hauptamtsleiterin Michaela Wiencke-Bimesmeier am Montag im Gemeinderat abgab, war keine Überraschung. Für gute Stimmung sorgte das aber natürlich trotzdem nicht.

Besonders im Kindergartenbereich ist die Lage prekär

Von den Platzzahlen her sei die Lage „sehr positiv“, begann Wiencke-Bimesmeier ihre Ausführungen. Trotzdem sei es nicht möglich, alle Plätze zu belegen. Das gelte sowohl für den Krippen- als auch für den Kindergartenbereich, wo teilweise in manchen Einrichtungen ganze Gruppen ausfallen müssten. Und so gebe es trotz aller Bemühungen eine relativ lange Warteliste für Kindergartenplätze. Hätte man genügend Personal, um auch wirklich das gesamte baulich vorhandene Betreuungsangebot ausnutzen zu können, „wäre die Warteliste mit einem Schlag leer“, schilderte die Hauptamtsleiterin die Situation.

Während es im Krippenbereich manchmal noch gelungen ist, einen Kindergartenplatz für Dreijährige anzubieten, könne man im Kindergartenbereich „nur hoffen, dass sich noch etwas tut“. Was bedeutet: dass man Personal findet.

Wie Bürgermeister Franz Heilmeier ergänzte, stehe wahrlich nicht nur die Gemeinde Neufahrn vor diesem Problem der Personalknappheit, sondern praktisch alle Kommunen. Nimmt man alle von Wiencke-Bimesmeier teilweise aufgeführten Zahlen zusammen, so können derzeit rund 100 Kinder nicht in Krippen oder Kindergärten untergebracht werden.

