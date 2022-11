„Eine geniale Idee“: Kommunaler Wohnungsbau in Neufahrn ausgezeichnet

Von: Andreas Beschorner

Hier wird gearbeitet: (v. l.) Bauamtsleiter Michael Schöfer, Architekt Nepomuk Wagner und Bürgermeister Franz Heilmeier bringen das Schild an. © Beschorner

5,1 Millionen Euro hat der kommunale Wohnungsbau Am Bahndamm in Neufahrn gekostet. Jetzt wurde das Projekt seitens des Landkreises ausgezeichnet.

Neufahrn - Die Investition hat sich nicht nur für die Bewohner ausgezahlt, sondern jetzt auch für die Gemeinde – wenn auch nicht finanziell. Am Mittwoch kam man vor Ort zusammen, um das Schild „Gute Baugestaltung Freising“ anzubringen. Die Auszeichnung durch den Kreis war vor Kurzem von einer Jury verliehen worden.

Der Erste bohrte, der Zweite hielt die Wasserwaage und der Dritte unterstützte

Wenn ein Architekt – so wie am Mittwoch Nepomuk Wagner vom Büro 4 – zum Bohrhammer greift, wenn ein Bauamtsleiter – so wie am Mittwoch Michael Schöfer – per Wasserwaage dafür sorgt, dass ein Schild gerade hängt, und wenn ein Bürgermeister – so wie am Mittwoch Franz Heilmeier – die Bauarbeiten tatkräftig unterstützt, dann muss es schon ein besonderer Termin sein. Und der war es auch, schließlich bekommt eine Gemeinde für ein öffentliches Bauvorhaben nicht alle Tage einen Preis verliehen.

Der Komplex mit 27 Wohnungen – davon 15 als öffentlich geförderter Wohnraum und zwölf als sogenannte einfache Wohnungen, die den Mietern den Aufstieg in die Mietfähigkeit ermöglichen sollen –, hatte die Fachjury besonders dadurch überzeugt, dass das vorgelagerte Garagengebäude mit den als Kellerersatz dienenden Abstellräumen darüber den Schallschutz für die dahinterliegende Bebauung gewährleistet. Heilmeier sprach von einer „genialen Idee“, sei so ein Projekt direkt neben einer S-Bahn-Strecke doch durchaus ambitioniert.

Der gemeinsame Hof für beide Gebäude spielte wohl auch eine wichtige Rolle

Nepomuk Wagner ergänzte, alle Wohnungen seien barrierefrei, über die Quadratmeterzahl und das Weglassen von Balkonen habe man für die einfachen Wohnungen Einsparmöglichkeiten gefunden. Und der gemeinsame Hof für beide Gebäude samt zwei Spielplätzen habe sicherlich auch seinen Teil dazu beigetragen, dass das Objekt den Landkreis-Preis erhalten habe.

Die kleine Tafel, die davon kündet, hängt nun gut sichtbar am Eingang zu dem Areal – und das auch noch fast ganz genau „im Wasser“.