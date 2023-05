Autobahn-Kontrollen: Hochwertige Kunstgegenstände und Drogen sichergestellt

Polizeieinsatz

Die Großkontrollen der Polizei auf zwei Autobahnen waren ein voller „Erfolg“: Die Beamten stellten Kunstgegenstände sicher und nahmen Drogendealer fest.

Neufahrn/Erding – Jede Menge verkehrsrechtliche Verstöße, Straftaten und Fahndungsnotierungen stellte die Verkehrspolizei Freising in enger Zusammenarbeit mit weiteren Polizeidienststellen und Behörden bei mehreren Großkontrollen auf den Bundesautobahnen A9 und A92 in den vergangenen zwei Wochen fest.

An den Rastanlagen Fürholzen-Ost und -West wurde von 3. bis 5. Mai kontrolliert – mit „Erfolg“: So wurden vier Fahrzeugführer ohne gültige Fahrerlaubnis und ein Fahrzeug ohne Versicherungsschutz aus dem Verkehr gezogen. Vier Personen führten unerlaubte Betäubungsmittel mit sich. Gegen sieben Fahrzeuglenker wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da diese unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln fuhren. Und weiter: „In einem Reisebus wurden drei Personen festgestellt, gegen die eine aktive Fahndungsnotierung bestand. Des Weiteren konnten drei Verstöße gegen das Waffengesetz aufgedeckt werden“, teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit.

Schreckschusspistole und Schusswaffenattrappe gefunden

„Hervorzuheben“ ist laut Polizei die Kontrolle eines italienischen Transporters: „Neben Marihuana und Haschisch im niedrigen zweistelligen Grammbereich, fanden die Beamtinnen und Beamten bei der Durchsuchung auch eine Schreckschusspistole und eine Schusswaffenattrappe. Gegen die beiden 39 und 23 Jahre alten Fahrzeuginsassen wurden demzufolge Strafverfahren nach dem Betäubungsmittel- und dem Waffengesetz eingeleitet“, heißt es im Bericht. Den 39-jährigen Fahrer erwartet zudem eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, da er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Spezialisten der Kunstfahndung verständigt

Auf der Ladefläche des Transporters der beiden italienischen Staatsangehörigen wurden außerdem diverse Kunstgegenstände und Antiquitäten, unter anderem hochwertige Gemälde, aufgefunden. „Da keine Informationen zur Herkunft und zu den Künstlern vorlagen und sich weitere Unstimmigkeiten ergaben, verständigten die Einsatzkräfte deshalb Spezialisten der Kunstfahndung des Bayerischen Landeskriminalamtes. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Landshut erfolgte die Sicherstellung aller Kunstgegenstände. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an“, teilt die Polizei mit. Nach „erkennungsdienstlichen Maßnahmen“ wurden die beiden Männer wieder entlassen.

Eine weitere Großkontrolle fand in der Nacht zum 12. Mai an der A92, auf dem Parkplatz Moosburger Au Ost, statt. Hierzu wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Deggendorf komplett gesperrt und der gesamte Verkehr durch den Parkplatz geleitet. Insgesamt wurden 227 Pkw, 32 Lkw sowie 297 Personen kontrolliert.

Zu schnell zur Kontrolle: 107 mal hat‘s „geblitzt“

Aufgrund der eingerichteten Fahrbahnsperre musste vor der Einfahrt in den Parkplatz die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 60 km/h reduziert werden. Hier erfolgte bereits eine Radarkontrolle, bei der 107 Fahrzeugführer wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen auffielen und mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen müssen. Elf von ihnen erwartet zudem ein Fahrverbot. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag hier bei 142 km/h.

Im Bereich des Schwerverkehrs mussten sieben Fahrzeugführer angezeigt werden, meist wegen Lenkzeitüberschreitungen und Überladungen. Bei einigen Pkw-Fahrern wurden Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Urkundenfälschungen, Fahren ohne Führerschein, Alkohol am Steuer und ähnliches geahndet. Ein Pkw-Fahrer konnte den gegen ihn bestehenden Haftbefehl durch Bezahlung der Strafe noch vor Ort abwenden.

Ein Auto, besetzt mit drei pakistanischen Staatsangehörigen, fiel den Einsatzkräften besonders auf: Gegen eine der Personen bestand ein Haftbefehl zur Abschiebung, bei einem Mitfahrer war die Aufenthaltserlaubnis abgelaufen und bei dem dritten Mann bestand eine Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung durch eine Ausländerbehörde, teilt die Polizei mit.

Zwei Kilogramm Marihuana im Kofferraum entdeckt

Bei einer dieser Kontrollen fanden die Beamten insgesamt zwei Kilogramm Marihuana im Kofferraum des Pkws eines 36-jährigen Ägypters und eines 21-jährigen Syrers. „Aufgrund des bedeutenden Rauschgiftfundes wurden noch in der Nacht die weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizeiinspektion Erding übernommen und die Wohnungen der beiden mutmaßlichen Rauschgifthändler im Landkreis Straubing-Bogen (Niederbayern) durchsucht. In der Wohnung des 21-Jährigen wurde ein weiteres halbes Kilogramm Marihuana sowie ein griffbereiter, metallener Baseballschläger gefunden. Bei dem 36-Jährigen fanden die Ermittler weitere Kleinmengen Marihuana. Die Tatverdächtigen wurden noch am Freitag, 12. Mai, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut dem zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Landshut vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen die beiden Männer, woraufhin diese in Justizvollzugsanstalten überstellt wurden.

