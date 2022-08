Autobahnkreuz Neufahrn: Autofahrer zwingen Geisterfahrer zum Anhalten

Von: Helmut Hobmaier

Teilen

Immer wieder kommt es zu Falschfahrern auf der Autobahn. Diesmal konnte der Fahrer gestoppt werden, bevor es zu einem Unfall kam - von anderen Fahrern! © Tobias Hase

Schreckensmeldung kurz nach Mitternacht: Am Samstag um 1 Uhr wurde ein Geisterfahrer auf der A 92 gemeldet. Kurz später wurde er von Autofahrern gestoppt.

Neufahrn - Der Falschfahrer war laut Polizei in Fahrtrichtung Deggendorf unterwegs, wollte aber nach München. Zwischen der Anschlussstelle Eching-Ost und dem Kreuz Neufahrn gelang es einigen Autofahrern, den Falschfahrer in einem Baustellenabschnitt anzuhalten und bis zum Eintreffen der Polizei am Weiterfahren zu hindern.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Der Fahrer war betrunken und hatte keinen Führerschein

Die Überprüfung des 47-Jährigen aus dem Kreis Pfaffenhofen ergab, dass dieser betrunken war. Er lenkte seinen silberfarbenen Mitsubishi mit „deutlich über einem Promille“, wie die Polizei berichtet. Er hatte auch keinerlei Ausweispapiere dabei. Wie sich zudem herausstellte, war der Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Sein in Bulgarien ausgestellter Führerschein hatte in Deutschland keine Gültigkeit.

Nach der Blutentnahme und der Feststellung der Personalien wurde der Geisterfahrer aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Verkehrsteilnehmer, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können oder durch den Falschfahrer gefährdet wurden, melden sich bei der Verkehrspolizei unter Tel. (0 81 61) 95 20.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.