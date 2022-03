CSU-Rätin fordert mehr verkaufsoffene Sonntage für Neufahrn

Von: Andreas Beschorner

Drei verkaufsoffene Sonntage sind in Neufahrn pro Jahr vorgesehen. Werden es bald mehr? © Archiv: Michalek

Die Gemeindeverordnung für Neufahrn sieht drei verkaufsoffene Sonntage vor. CSU-Gemeinderätin Silke Rößler will das ändern, um den Einzelhandel zu stärken.

Neufahrn - Am ersten Sonntag im Mai zur Maidult, am letzten Sonntag im Juni bei „Marktplatz International“ und am letzten Sonntag im September zum Herbstfest. Das sind die Tage, an denen die Neufahrner Gemeindeordnung bislang die verkaufsoffenen Sonntage vorgesehen hat. CSU-Rätin Silke Rößler ist das zu wenig. Deshalb stellte sie in der vergangenen Sitzung die Frage, ob man die Gemeindeordnung in diesem Punkt nicht aufheben beziehungsweise neu erlassen könne, um mehr verkaufsoffene Sonntage zu ermöglichen und so ein Signal an die lokalen Betriebe und den Einzelhandel zu setzen.

Die Begründung dafür formuliert Rößler so: Als Folge der Bekämpfung der Corona-Pandemie seien in den beiden vergangenen Jahren die verkaufsoffenen Sonntage abgesagt worden. Viele Betriebe und der Einzelhandel seien aufgrund der Betriebsschließungen wirtschaftlich stark betroffen, daher sollten die Firmen und Unternehmen die verkaufsoffenen Sonntage, sobald es wieder möglich ist, nutzen können.

Silke Rößler (CSU): „Denkverbote an die Seite legen“ © privat

„Die verkaufsoffenen Sonntage wären ein Impuls für den Nicht-Lebensmittelhandel, aber auch für unsere Dienstleister sowie unseren Einzelhandel“, so Rößler. Die Regelungen zu verkaufsoffenen Sonntagen seien zwar von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, weiß die Gemeinderätin. Doch in der Regel gelte, so Rößler: An bis zu vier Sonntagen pro Jahr können Geschäfte öffnen, meistens aber nicht in der Adventszeit. „Ich glaube, dass es in solchen Krisenzeiten einfach erforderlich ist, Denkverbote an die Seite zu legen. Wir müssen ein anderes Verhältnis zur Sonntagsarbeit haben, ohne die Grundwerte komplett zu vergessen“, fordert die Rätin.