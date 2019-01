Mann will brennendes Reihenhaus selbst löschen - und greift zu Feuerlöscher

Nicht mehr bewohnbar ist das Reihenhaus in Neufahrn, das am Donnerstag aus noch ungeklärter Ursache in Flammen stand.

Haus stand in Flammen

Ein Reihenhaus stand am Donnerstagvormittag in Neufahrn in Flammen. Ein mutiger Nachbar (77) kletterte über seinen Balkon auf den Balkon des brennenden Hauses und versuchte, das Feuer zu löschen. Jetzt liegt er im Krankenhaus.