Bei der Obdachlosenbetreuung ist Neufahrn „an der Belastungsgrenze“ angelangt

Obdachlosigkeit ist auch in Neufahrn ein Thema. Die in der Gemeinde dafür zuständigen Personen haben alle Hände voll zu tun. © Michael Gstettenbauer / dpa

Jahresberichte der Obdachlosenbetreuung und Seniorenberatungsstelle prägten jüngst die Sitzung des Personalausschusses. Der Familienstützpunkt war ebenso Thema.

Neufahrn - Felizitas Schmitz und Peter Ketzer-Yilmaz zogen eine umfassende Bilanz über ihre Arbeit in den Bereichen Obdachlosenbetreuung und Seniorenberatungsstelle. Außerdem stellte Michaela Wienke-Bimesmeier eine Kooperation mit Eching und Hallbergmoos hinsichtlich der Einrichtung eines gemeinsamen Familienstützpunkts vor.

Wienke-Bimesmeier, die Leiterin des Ressorts „Zentrale Dienste und Generationen“, sprach sich klar für den Familienstützpunkt aus. Hintergrund ist ein Förderprogramm des Sozialministeriums. Zuständig für die Umsetzung ist die Koordinierungsstelle für Familienbildung im Landratsamt. Laut Wienke-Biemesmeier muss es sich nicht zwingend um eine kommunale Einrichtung handeln. Es können sich auch andere Träger, etwa die Caritas oder die Nachbarschaftshilfe dafür bewerben. Laut Vizebürgermeister Josef Eschlwech, will man sich aber „das Heft des Handelns nicht gerne aus der Hand nehmen lassen“.

Gemeinsame Sache mit den Nachbargemeinden

Das interkommunale Projekt ist weit gediehen. Alles sei bereits mit den beiden anderen Gemeinden abgesprochen, erklärte Wienke-Biemesmeier. Die Kosten hielten sich in Grenzen. Abzüglich 5000 Euro Zuschuss hätten die drei Kommunen insgesamt 15 000 Euro im Jahr zu tragen. Dem Vorschlag, eine gemeinsame Bewerbung für die Einrichtung abzugeben, stimmte der Ausschuss zu.

Anerkennung gab es auch für die Obdachlosenbetreuung von Schmitz und Ketzer-Yilmaz. Gut 40 Stunden ist man damit insgesamt wöchentlich beschäftigt. Nach Auskunft von Ketzer-Yilmaz sei man bei dieser gemeindlichen Pflichtaufgabe inzwischen aber „an der Belastungsgrenze angelangt“.

Es kam schon vor, dass zwei Personen auf zwölf Quadratmetern untergebracht werden mussten

Auf Nachfrage von Sozialreferentin Beate Frommhold-Buhl (SPD) erklärte er, dass es zu Doppelbelegungen gekommen sei und sich zwei Personen zwölf Quadratmeter teilen müssten. Schmitz wies auf die erschwerten Bedingungen während der Corona-Pandemie hin. Homeschooling in einer Notunterkunft, in der es kein Internet gibt, hätte Probleme bereitet. Andererseits habe der Druck auf die Unterkünfte ein wenig nachgelassen, weil die Gerichte Räumungsklagen ausgesetzt hätten. Großen Wert legt man laut Schmitz auf Beratung und Prävention. In Neufahrn sei man da „ein bisschen Trendsetter“, sagte sie. Es gehe darum zu verhindern, dass Leute ihre Wohnung verlieren.

Bitter nötig sind laut Felizitas Schmitz mehr Sozialwohnungen. Während die Stadt Freising Zugriff auf knapp 1200 Sozialwohnungen habe, verfüge man im gesamten Landkreis nur über 165. Im Berichtszeitraum habe man keinem einzigem Obdachlosen „eine Sozialwohnung vermitteln können.“

Gute Resonanz erfährt die seit 2018 angebotene Seniorenberatung. Peter Ketzer-Yilmaz verwendet 14 Wochenstunden darauf. Bei der Frage „Wie komme ich an die Menschen heran?“ sei die Idee entstanden, eine Videoberatung einzuführen. Das sei gut angenommen worden. Als herausragendes Projekt, in das man sehr viel Arbeit gesteckt habe, stellte er zudem die Seniorenmesse mit knapp 30 Ausstellern dar.

Alexander Fischer

