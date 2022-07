Bürgerversammlung: Bei E-Ladesäulen und Kita-Plätzen drückt in Neufahrn der Schuh

Von: Andreas Beschorner

Vor 31 Bürgern legte Rathauschef Franz Heilmeier (stehend) seinen Bericht ab. © zz

Vor gerade einmal 31 Zuhörern legt Neufahrns Bürgermeister Franz Heilmeier seinen Rechenschaftsbericht ab und beantwortete drängende Fragen.

Neufahrn – Eine Stunde und sechs Minuten hatte Bürgermeister Franz Heilmeier benötigt, um die Bürger in Mintraching über die wichtigsten Geschehnisse in der Gemeinde zu informieren (wir haben berichtet). Am Montag brauchte er 1:07 Stunden, um bei der Bürgerversammlung in Neufahrn die Interessierten auf den Stand der Dinge zu bringen: 31 Bürger, drei Verwaltungskräfte und ein Bürgermeister bildeten das „Personal“ der Versammlung in der Käthe-Winkelmann-Halle. Und dann war da noch ein berühmter Name, der von Heilmeier erwähnt wurde: Schwarzenegger. Denn der Cousin des berühmten Arnold, Günther, lebt in Neufahrn, ist bei den Stockschützen des FC Neufahrn aktiv und habe bei einem Projekt wertvolle Tipps gegeben. Heilmeier: „Es ist immer gut, wenn man einen Schwarzenegger in der Gemeinde hat.“

Nach Heilmeiers Bericht hieß es wie immer „Feuer frei“ für die Fragen: Da war zum einen ein Bürger, der sich überlegte, ein E-Auto zuzulegen, davon aber bisher Abstand genommen habe, weil es in Neufahrn zu wenig Lademöglichkeiten gebe. Bürgermeister Heilmeier sah das anders: Acht Ladestationen seien derzeit genug, eine Überlastung der E-Säulen sei nicht feststellbar. Sollte sich freilich herausstellen, dass die E-Ladesäulen nicht genügten, werde man tätig werden – und langfristig werde das sowieso der Fall sein. Zufrieden war der Bürger mit dieser Antwort nicht: Wenn man mehr E-Autos wolle – und er dachte schon, dass das das Ansinnen eines „grünen“ Bürgermeisters sei –, dann müsse man eben mehr Ladesäulen bauen.

Wie es denn mit der geplanten Multifunktionsarena im Sport- und Freizeitpark aussehe, wollte ein Bürgerin wissen. Heilmeier berichtete, dass die Planungen für dieses von Jugendlichen angestoßene Projekt liefen, die Ausstattung bestellt sei und wohl im September die Realisierung starte. Nachdem man sich längere Zeit mit der Frage eine Neufahrnerin beschäftigte, wieso vor rund 20 Jahren die Bahnunterführung so gebaut wurde wie sie heute ist, hakte die Mutter eines dreijährigen Sohnes nach: Der warte „sehnsüchtig“ auf einen Kindergartenplatz. Was gedenke die Gemeinde zu tun, um die genehmigten und vorhandenen Plätze auch wirklich belegen zu können, indem man Personal findet. Heilmeier wiederholte, was er in seinem Bericht schon dargelegt hatte: Die Gemeinde zahle dem pädagogischen Personal „alle erdenklichen Zulagen“ und baue Personalwohnungen. „Wir werden uns kein pädagogisches Personal schnitzen können“, bedauerte der Rathauschef.

