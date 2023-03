Bei Raubüberfall auf Neufahrner Rentner 240.000 Euro erbeutet - Der Tipp kam vom Neffen

Um 240.000 Euro haben die Angeklagten den Rentner erleichtert. (Symbolbild) © Symbolbild: picture alliance / dpa

Der Tipp kam vom Neffen: 240.000 Euro haben Verbrecher bei einem Überfall auf einen Neufahner Rentner erbeutet. Das Opfer beeindruckte nun im Gerichtsprozess.

Freising - 93 Jahre und tiefenentspannt: Das Opfer des Neufahrner Raubüberfalls hat vor dem Landgericht mit seiner souveränen Haltung nicht nur die Verfahrensbeteiligten beeindruckt. Mit dem Kommentar, er habe schon so viel erlebt in seinem Leben, nahm er die Entschuldigung der Angeklagten an. Die beiden 33-jährigen Kosovaren hatten den Rentner um rund 240.000 Euro erleichtert.

Der Tipp, dass in dem Haus was zu holen sei, war ausgerechnet vom Neffen des 93-Jährigen gekommen, stellte sich am zweiten Verhandlungstag heraus. Der Mann hatte im Suff einem Bekannten gegenüber geplaudert. Laut der Geständnisse der beiden Angeklagten waren sie von Letzterem für den Einbruch angeworben worden. Nachdem ein Angeklagter des Duos bereits am ersten Verhandlungstag vor der ersten Strafkammer ausgepackt hatte, war der Hintermann festgenommen worden. Auf Anraten seines Zeugenbeistands schwieg er am Freitag vor Gericht.

Plötzlich stand der Senior vor ihnen

Wie berichtet, legt die von Staatsanwalt Patrick Haseneder vertretene Anklage den beiden 33-Jährigen schweren Raub in Mittäterschaft zur Last. Am Freitag bestätigte nun auch der zweite Angeklagte, dass sie am 27. Januar 2021 zwischen 3.30 Uhr und 4 Uhr in das Haus des 93-Jährigen eingedrungen sind. Einer gelangte über das Dach der an das Wohnhaus angrenzenden Garage über ein Fenster ins Innere. Sodann öffnete er seinem Komplizen die Haustür. Der Landsmann habe ihnen versichert, dass sie keinen Kontakt zu dem Senior haben würde, weil dieser auf einer anderen Etage schlafe, so ein Angeklagter. Aber dann sei er plötzlich vor ihm gestanden.

Der 33-Jährige sprach von einem „Schockmoment“. Dem Rentner zufolge reagierte der Vermummte aber schnell: Im Schein der Straßenlaterne habe er „ein Messer oder einen Dolch“ gesehen. Dann habe er kurz etwas an seinem Hals gespürt und der Mann habe gesagt, „Ruhig, dann passiert nichts“. In diesem Punkt hatten die Angeklagten eine andere Version geliefert. Der Mann sei zwar gefesselt worden, aber ein Messer sei nie im Spiel gewesen. Sie hätten lediglich eine Taschenlampe und zwei Schraubenzieher dabeigehabt. Zu diesen Utensilien sagte einer vor Gericht: „Jeder Einbrecher weiß, dass ohne die nichts geht.“

Richter: Im Zweifel für den Angeklagten

Was eine Bedrohung mit einem Messer oder einem gefährlichen Gegenstand im konkreten Fall betrifft, so gehe die Kammer laut Vorsitzendem Richter Ralph Reiter nach dem Grundsatz „Im Zweifel für den Angeklagten“ „eher nicht“ davon aus, dass es diese Drohung gab.

Übereinstimmend waren die Schilderungen, dass ein Täter den Geschädigten im ersten Stock bewachte, während sein Komplize das gesamte obere Stockwerk sowie den ausgebauten Dachboden durchsuchte. In einem Schreibtisch fand er schließlich reiche Beute: Der Staatsanwalt ging ursprünglich von 30.000 Euro aus. Der Angeklagte, der zu Prozessbeginn sein Geständnis abgelegt hatte, gab aber an, dass es um die 240.000 Euro gewesen seien. Der 93-Jährige bestätigte dies vor Gericht: 30.000 Euro der Gesamtsumme stammten von ihm.

Aber auch seine verstorbene Frau habe ihr Leben lang gespart. Er habe gewusst, dass von ihr noch Geld da ist, aber nicht, wie viel.. Von Reiter auf den Verbleib des Geldes angesprochen, sagte einer der Angeklagten, man habe es mit dem Landsmann, der sie angeworben habe, geteilt. Großen Nutzen habe er aber nicht gehabt, so der 33-Jährige, der unmittelbar nach der Tat in den Kosovo zurückgekehrt war. Er habe damit in der Heimat Schulden beglichen – und für den Rest Kokain gekauft. Der Prozess wird fortgesetzt.

kö

