Tödlicher Unfall auf A9 Richtung München: Motorradfahrer prallt in Leitplanke und stirbt

Laut Polizei kam der Motoradfahrer auf der A9 ohne Fremdeinwirkung zu Sturz. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Offenbar ohne Fremdeinwirkung ist ein Motorradfahrer auf der A9 am Autobahnkreuz Neustift tödlich verunglückt. Ein anderer Kradfahrer hatte mehr Glück.

Freising - Das Unglück ereignete sich am Freitag gegen 9 Uhr: Wie die Verkehrspolizei Freising mitteilt, war ein 65-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Dingolfing-Landau mit einem Motorrad der Marke BMW auf der A9 in Richtung München unterwegs. Beim Autobahnkreuz Neufahrn kam er alleinbeteiligt ins Schleudern, prallte an die rechte Leitplanke - und verunglückte tödlich. Die Autobahn musste kurzzeitig auf zwei Fahrspuren verengt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Eching war mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort und sicherte die Unfallstelle ab.

Weiterer Motorradunfall im Landkreis Freising geht glimpflicher aus

Von einer jungen Autofahrerin umgefahren wurde bereits am Donnerstag ein Motorradfahrer in Dietersheim. Der 64-Jährige war mit seiner BMW auf der Hauptstraße Richtung Garching unterwegs. Die 21-Jährige übersah ihn, als sie mit ihrem VW vom Gelände einer Tankstelle auf die Hauptstraße abbiegen wollte. Es kam zur Kollision. Dabei stürzte der Mann zu Boden und rutschte gegen einen Gartenzaun, hatte aber einen Schutzengel: Er verletzte sich nach Polizei-Angaben nur leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Freisinger Klinikum.

Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wurde laut Polizeibericht auf rund 5000 Euro geschätzt. (ft)

