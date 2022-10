Benannt nach NSDAP-Mitglied: SPD Neufahrn beantragt neuen Straßennamen

Von: Andreas Beschorner

Soll weiter so heißen: Die Von-Halt-Straße in Neufahrn – benannt nach einem NSDAP-Mitglied, wird laut mehrheitlichem Beschluss nicht umbenannt. © Beschorner

Karl Ritter von Halt war SA-Mann und NSDAP-Mitglied. In Neufahrn wurde eine Straße nach ihm benannt. Die SPD will das ändern - und scheiterte mit dem Antrag.

Neufahrn – Das wird noch zu Diskussionen führen und das hat am Montag schon zu Diskussionen geführt: Straßen, die nach Persönlichkeiten benannt sind, die im Zusammenhang mit dem Dritten Reich und der NS-Diktatur sicherlich oder möglicherweise belastet sind. Eine dieser Personen und die nach ihr benannte Straße – Karl Ritter von Halt – war aufgrund eines Antrags der SPD-Fraktion am Montag im Neufahrner Gemeinderat Thema. SPD-Gemeinderat Maximilian Heumann hatte im Namen seiner Fraktion beantragt, die Von-Halt-Straße in Gretel-Bergmann-Straße umzubenennen.

Der Grund: Karl Ritter von Halt (1891 bis 1964) war nicht nur Mitläufer, sondern SA-Mann, NSDAP-Mitglied und als Mitglied im Freundeskreis Reichsführer SS „großzügiger Förderer der SS“, wie es in der Antragsbegründung der SPD heißt. Als Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees (seit 1929) sei von Halt ganz entscheidend an dem Fall der Margaret „Gretel“ Bergmann beteiligt gewesen, die als Jüdin erst an der Ausübung ihres Sports gehindert wurde, dann aber im Vorfeld der Olympischen Spiele 1936 vom NS-Regime gezwungen wurde, aus Großbritannien zurückzukehren und in Berlin zu starten.

Als daraufhin die USA ihren Boykott zurückzogen, wurde Bergmann – damals Rekordhalterin und Deutsche Meisterin im Hochsprung – dann wieder ausgeladen. Dass eine Straße nach von Halt benannt wurde, dürfte damit zusammenhängen, dass er auch nach dem Zweiten Weltkrieg in führenden Positionen des Nationalen Olympischen Komitees tätig war, obgleich er schon damals wegen seiner Rolle in der NS-Zeit öffentlich in der Kritik gestanden habe.

Gründe genug also für die SPD, die Straße umzubenennen. Zudem beantragte die SPD-Fraktion, eine Expertenkommission einzusetzen, die historisch belastete Straßennamen in Neufahrn untersuchen soll. Dadurch werde der Wille der Kommune ausgedrückt, „ihre historische und erinnerungspolitische Verantwortung entschlossen anzunehmen“.

Aus dieser Sachlage heraus hatte die SPD diverse Einzelanträge gestellt, die am Montag hin und her, kreuz und quer diskutiert wurden: 1. Die Umbenennung der Von-Halt-Straße in Gretel-Bergmann-Straße. Dieser Antrag wurde schlussendlich mit 9:14 Stimmen abgelehnt. 2. Die Anbringung eines Hinweisschildes, auf dem im Detail die Vergangenheit des Namensgebers erläutert wird, sollte eine Umbenennung abgelehnt werden. Dem stimmte der Gemeinderat ebenso zu wie 3. der Einrichtung einer ehrenamtlich arbeitenden Expertenkommission, die historisch belastete Straßennamen untersuchen und Handlungsempfehlungen für den Gemeinderat entwickeln soll.

Weitere Personen, die auf Grund ihrer Rolle in der NS-Zeit belastet sind und trotzdem im öffentlichen Raum in Neufahrn auftauchen, sind laut SPD beispielsweise Ludwig Thoma, Rudolf Harbig, Robert Koch, Erich Kästner, Felix Wankel oder auch Konrad Lorenz.

