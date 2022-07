Bürger sind gefragt: Neufahrn will Leitbild entwerfen, wie sich die Gemeinde entwickeln soll

Wohin soll‘s künftig gehen? Das will man in Neufahrn gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern erörtern. Symbolbild

Mit einem Handbuch in die Zukunft

Andreas Beschorner

Wie soll sich Neufahrn in den kommenden Jahren entwickeln? Um auch künftig lebenswert und attraktiv zu bleiben, will die Gemeinde ein Leitbild erstellen. Die Bürger sollen mithelfen.

Neufahrn – Um eine attraktive Kommune zu bleiben, will der Neufahrner Gemeinderat „Ziele definieren und Orientierung geben“. Deshalb hat man in der Sitzung am Montag beschlossen, nach Einbeziehung aller Akteure – vor allem der Bürger – und unter Moderation des Stadtentwicklungsbüros Planwerk einen Prozess in Gang zu setzen, an dessen Ende ein Leitbild stehen soll.

Zwölf Bereiche definiert

Themenfelder gibt es genug, auf denen eine Gemeinde tätig werden kann, um eine gedeihliche Zukunft zu gewährleisten. In Neufahrn hat sich der Gemeinderat nun auf ein Dutzend solcher Bereiche samt Ziele und Grundsätze geeinigt: Städtebauliche Entwicklung, Generationen & Soziales, Verkehr/Mobilität, wirtschaftliche Entwicklung, Energie, Bildung und Kultur, Entwicklung der Ortsteile, Umweltschutz, Bevölkerungsentwicklung, Finanzen, Digitalisierung sowie Freizeit und Vereine stehen auf der Agenda, wenn man sich jetzt an die Erarbeitung eines Leitbilds für die Gemeinde macht.

Dabei hat man auch zu jedem Themenbereich Ziele und Grundsätze formuliert. Was die städtebauliche Entwicklung betrifft, möchte die Gemeinde, dass allen Bevölkerungsgruppen attraktiver Raum zum Leben und Wohnen jetzt und in Zukunft zur Verfügung steht. Und weil man für die Wertschätzung und den Zusammenhalt aller Generationen und aller Menschen steht, soll ein vielfältiges soziales Angebot die Gemeinde lebenswert und zukunftsfähig machen.

In Sachen Mobilität lautet der formulierte Grundsatz so: „Es gilt, alle Anforderungen an eine nachhaltige und zukunftsfähige Mobilität in Einklang zu bringen und eine hohe Verträglichkeit zu schaffen. Die Gemeinde möchte die negativen Auswirkungen des Verkehrs reduzieren und so die Lebensqualität trotz hoher Erreichbarkeit beibehalten.“ Ein anderes Ziel: „Die Gemeinde Neufahrn möchte eine kontinuierliche, für die Gemeinde verträgliche, wirtschaftliche Entwicklung im Gleichgewicht von Ökonomie und Ökologie.“ Vor dem Hintergrund des Klimawandels sieht sich die Gemeinde „in der Pflicht, ihren Beitrag für den Klimaschutz zu leisten und mit den energetischen Ressourcen verantwortungsbewusst und nachhaltig umzugehen“.

In den Ortsteilen will man die „dörflichen Identitäten“ bewahren. Die Gemeinde Neufahrn verpflichtet sich außerdem zu nachhaltigem finanziellen Handeln, die den folgenden Generationen weder Nachteile durch übermäßige Verschuldung noch durch Investitionsstaus aufbürdet.

Heumann erinnert an SPD-Antrag von 2012

In der Aussprache dazu betonten die Sprecher aller Fraktionen, wie wichtig so ein Handbuch, Leitfaden und Orientierungshilfe für die Gemeinde und den Gemeinderat sei. Der Tenor: So sei transparent, wohin die Gemeinde wolle. SPD-Gemeinderat Maximilian Heumann verwies allerdings darauf, dass die damalige SPD-Fraktion bereits im Jahr 2012 den Antrag auf Erstellung eines solchen Leitbilds gestellt hatte. Damals war der Antrag noch mit 5:16 Stimmen sang- und klanglos untergegangen. Zehn Jahre später sah das also anders aus, die Erstellung eines Leitbilds samt Zielen und Grundsätzen wurden einstimmig beschlossen.

Wie geht es nun weiter? Auch da wurde der Fahrplan abgesegnet: Die Ziele und Grundsätze der Themenbereiche werden in einer digitalen Bürgerbeteiligung der Öffentlichkeit vorgestellt. Da besteht die Möglichkeit, weitere Themen vorzuschlagen und die Ziele und Grundsätze um Maßnahmenvorschläge zu ergänzen. Die Ergebnisse werden in einem öffentlichen Workshop – wahrscheinlich im November – diskutiert.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, sich aktiv an der Erstellung des Leitbilds der Gemeinde Neufahrn zu beteiligen. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse wird dem Gemeinderat zur abschließenden Beschlussfassung eines Leitbildes – im Dezember 2022 oder Januar 2023 – vorgelegt.

