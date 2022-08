Bürgermedaillen in Neufahrn verliehen: Fünf, die für gutes Zusammenleben sorgen

Von: Andreas Beschorner

Ausgezeichnet! Die drei Bürgermeister Ozan Iyibas (l.), Franz Heilmeier (M.) und Josef Eschlwech (r.) überreichten Blumen und Urkunden an Barbara Auinger, Klaus Scherer, Siegfried Schuhbauer und Martha Vetter (weiter v. l.). © Beschorner

Ende 2020 hat der Neufahrner Gemeinderat fünf Persönlichkeiten mit der Bürgermedaille in Gold gewürdigt. Nun konnten die Auszeichnungen persönlich übergeben werden.

Neufahrn – Ohne sie, so betonte Bürgermeister Franz Heilmeier, „würde ein Zusammenleben in unserer Gemeinde schlicht nicht funktionieren“: Menschen, die sich jahrelang und auch über Jahrzehnte hinweg an vielen Stellen engagieren, die durch ihr Tun die Gesellschaft menschlicher und die Gemeinde lebenswerter machen. Fünf von ihnen hatte der Neufahrner Gemeinderat bereits Ende 2020 die Bürgermedaille in Gold zuerkannt.

Doch wegen Corona konnten Urkunden, Ehrennadeln und Blumensträuße erst am Montag im Rahmen der Gemeinderatssitzung übergeben werden. Heilmeier und seine beiden Stellvertreter Josef Eschlwech und Ozan Iyibas würdigten die Geehrten.

Da war zunächst Barbara Auinger: Von 1990 bis zum Jahr 2008 gehörte sie dem Neufahrner Gemeinderat an, war in ihrer letzten Amtsperiode von 2002 bis 2008 Dritte Bürgermeisterin. Zudem war Auinger über viele Jahre hinweg im ehemaligen Frauentreff/Mütterzentrum, dem Vorläufer der heutigen Nachbarschaftshilfe, aktiv. Und damit nicht genug: Zwölf Jahre lang gehörte sie dem Pfarrgemeinderat der Pfarrei St. Franziskus an und ist seit vielen Jahren aktives Mitglied der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB).

Und da war Klaus Scherer, der seit über 40 Jahren ganz wesentlich das Leben der Pfarrei St. Franziskus und damit auch der politischen Gemeinde Neufahrn mitträgt und mitgestaltet. Die Kinder- und Jugendarbeit in der Pfarrei hat Scherer mit aufgebaut, war lange Zeit Mitglied des Pfarrgemeinderats und hat in der Funktion zahlreiche Initiativen mit aus der Taufe gehoben. Zudem ist er seit Jahrzehnten bei der Organisation von kirchlichen Festen und Gottesdiensten aktiv.

Der Nächste im Bunde der neuen Träger der Bürgermedaille ist Siegfried Schuhbauer. Schuhbauer war von 1990 bis 2018 erster Vorsitzender des Krieger- und Soldatenvereins Giggenhausen, zuvor dort auch Schriftführer und Kassier. Jetzt ist er Ehrenvorsitzender des KSV Giggenhausen. Und als aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Giggenhausen hat Schuhbauer seit 1961 die Entwicklung der Dorffeuerwehr geprägt. Martha Vetter war von 1978 bis 2008 Mitglied des Gemeinderats. Seit über 20 Jahren leitet Vetter auch mit großem Einsatz die Geschicke des Neufahrner Altenclubs. Mit ihrem Einsatz für das soziale Leben in Neufahrn prägt sie seit vielen Jahren die Gemeinde.

Und dann war da noch Stefan Heiger, der am Montag die Ehrung nicht persönlich entgegennehmen konnte. Er ist seit dem Jahr 2002 der Erste Vorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr Massenhausen. Heiger ist Initiator und Organisator zahlreicher Dorffeste, bekleidet zudem seit 1983 das Amt des Mesners in der Pfarrei Mariä Heimsuchung in Massenhausen und ist dort seit 1998 erster Vorsitzender des dortigen Pfarrgemeinderats. Gerade eine schnell gewachsene Gemeinde wie Neufahrn lebe davon, dass Frauen und Männer wie diese fünf Persönlichkeiten in Vereinen und Einrichtungen, in Kirche und Initiativen verlässlich und dauerhaft Verantwortung übernehmen, waren sich die Laudatoren einig.

