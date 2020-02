Neufahrn: Podiumsdiskussion zur Bürgermeisterwahl - Stimmen Sie über die wichtigsten Themen ab

Die Spannung steigt: Kurz vor der Bürgermeisterwahl in Neufahrn treffen heute, Donnerstag, die Kandidaten aufeinander. Hier können Sie zu den wichtigsten Themen in Neufahrn abstimmen.

Neufahrn steht eine spannende Bürgermeisterwahl bevor.

Wir versammeln heute, Donnerstag, alle Kandidaten auf einem Podium.

Interessierte können das Event vor Ort oder nachträglich hier im Video verfolgen.

Stimmen Sie hier ab, welche Themen Neufahrn bewegen.

Hinweis: Aufgrund von Netzwerkproblemen im Oskar-Maria-Graf-Gymnasium kann der geplante Video-Livestream leider nicht stattfinden. Ein Video von der Podiumsdiskussion wird im Nachgang in diesem Artikel veröffentlicht.

Neufahrn - Mit wem an der Spitze steuert Neufahrn in die Zukunft? Neben dem amtierenden Bürgermeister Franz Heilmeier (Grüne) kämpfen bei der Kommunalwahl am 15. März 2020 fünf weitere Kandidaten um den Rathaussessel: Ozan Iyibas (CSU), Norbert Manhart (Freie Wähler), Maximilian Heumann (SPD), Felix Bergauer (ÖDP) und Marc Bosch (Wählergruppe "Bosch als Bürgermeister"). Sie alle treffen auf Einladung des Freisinger Tagblatts bei der Podiumsdiskussion am Donnerstag, 20. Februar, in Neufahrn aufeinander.

Der Abend verspricht spannend zu werden. Vor bis zu 600 Bürgern in der Aula des Oskar-Maria-Graf-Gymnasiums wollen sechs starke Bürgermeisterbewerber aus der Mitte der Bevölkerung um die Gunst der Wähler werben. Interessante Themen für einen kurzweiligen Abend gibt es genug: Egal, ob Siedlungsdruck, Klimawende, Verkehrsbelastung oder bezahlbares Wohnen - die Moderatoren und am Ende auch das Publikum fühlen den Kandidaten genau auf den Zahn.

Schon im Vorfeld wurde dem Neufahrner Wahlkampf bundesweit viel Beachtung zuteil: Dass die CSU mit Ozan Iyibas einen Muslim ins Bürgermeister-Rennen schickt, hatte deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt.

Podiumsdiskussion am Donnerstag in Neufahrn - Infos für Besucher

Die Veranstaltung des Freisinger Tagblatts findet in der Schulaula des Oskar-Maria-Graf-Gymnasiums (Keltenweg 5) in Neufahrn statt. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Da die Kapazität auf rund 600 Plätze begrenzt ist, lohnt sich ein pünktliches Erscheinen. Die Moderation übernehmen FT-Redaktionsleiter Helmut Hobmaier und Süd-Ressortleiter Bastian Amann. Nach der Vorstellungsrunde und der Debatte auf dem Podium können sich die Besucher in die Diskussion einbringen.

Podiumsdiskussion im Video: Podiumsdiskussion in Neufahrn hier online

Wer es nicht zur Veranstaltung in die Aula des OMG schafft, kann das Event trotzdem in voller Länge sehen: Unsere Zeitung stellt im Nachgang ein Video von der Podiumsdiskussion zur Verfügung. Sie finden das Video dann direkt auf der Facebook-Seite des Freisinger Tagblatts - und hier in diesem Artikel.

Hintergrundwissen zur Wahl - topaktuelle Infos aus dem Landkreis Freising

Wer sich informieren möchte, welche Kandidaten in welcher Gemeinde antreten, findet dazu hier eine umfangreiche Übersicht zur Kommunalwahl 2020 im Landkreis Freising.

