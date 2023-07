„Mintraching ist tabu“: Zwischen Green Campus und Ortschaft soll ein Korridor frei bleiben

Bürgerversammlung mit dominierendem Thema

Von Andreas Beschorner schließen

Der Green Campus war das Hauptthema bei der jüngsten Bürgerversammlung in Mintraching. Neufahrns Rathauschef hatte aber auch andere Neuigkeiten mitgebracht.

Mintraching/Neufahrn - Wir schreiben das Jahr 2026: Die asto-Group übergibt auf dem ONE High Tech Green Campus die Schlüssel für das erste fertiggestellte Gebäude. In drei Jahren soll es also soweit sein, soll zwischen dem Gewerbegebiet Römerweg und Mintraching dieser Hochtechnologie-Standort realisiert sein. Bei der Bürgerversammlung in Mintraching war das Vorzeige-Projekt denn auch der thematische Schwerpunkt, während Bürgermeister Franz Heilmeier noch von einigen anderen positiven Zahlen, Maßnahmen und Ereignissen zu berichten wusste.

Bindeglied zwischen den Forschungseinrichtungen in Weihenstephan und Garching

Auf dem zwölf Hektar großen Areal soll bekanntlich in Kooperation mit der TUM und dem Freistaat Bayern als Bindeglied zwischen den Forschungseinrichtungen in Weihenstephan und Garching ein attraktiver Flächenmix aus Forschungs-, Schulungs-, Büro-, Labor-, Test- und Produktionsflächen entstehen – dazu Freizeit- und Sportangebote, Kinderbetreuung und Boardinghaus. Kurz: Der ONE High Tech Green Campus soll, so Bernd Schulte-Middelich, der Gründer und Gesellschafter der asto, und Philipp Graf von Baudissin, Geschäftsführer des ONE High Tech Green Campus, Arbeitswelt und Aufenthaltsqualität verbinden, sich durch nachhaltige Bauweise ebenso auszeichnen wie durch flexible Nutzungen und hohen Standard.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Auf Nachfrage von Bürgern betonten die Investoren zum einen, dass zwischen der angedachten Bebauung und der Ortschaft Mintraching ein Korridor frei bleibe („Mintraching ist tabu“), und zum anderen, dass nur zehn bis 15 Prozent der Mitarbeiter auf dem Campus auch wirklich nach Neufahrn ziehen werden (der Rest seien Pendler). Zum Dritten betonte Bürgermeister Franz Heilmeier, dass man unmittelbar mit guten Gewerbesteuereinnahmen der dort angesiedelten Unternehmen rechne.

Heilmeiers Rückblick auf zwölf Monate Gemeindeleben konnte sich in Sachen Green Campus also kurz halten, umfasste denn auch nur eine von 33 Folien seiner Präsentation. Folie Nummer 3 zeigte auf, dass Neufahrn im Jahr 2022 weiter gewachsen sei – von 20 200 Bürgerinnen und Bürgern mit Hauptwohnsitz Ende 2021 auf rund 20 600 Ende 2022. Dass man im Bereich der Kinderbetreuung mehr genehmigte als belegte Plätze habe, weil man sich bei der Rekrutierung von Personal genauso schwer tue wie alle anderen Gemeinden, war keine neue Botschaft - ebenso wenig, dass man dabei sei, eine neue, dreizügige Grundschule auf dem Areal südlich der Jo-Mihaly-Mittelschule zu errichten.

Gemeinde erwartet deutlich mehr Gewerbesteuer-Einnahmen

Neu war die Einschätzung dessen, was die Gemeinde in diesem Jahr an Einnahmen aus der Gewerbe- und der Einkommensteuer erwarten darf. Dabei rechnet man mit einem kräftigen Anstieg bei der Gewerbesteuer auf mehr als 12,5 Millionen Euro (2022 lag man bei zehn Millionen) und einem moderaten Anstieg bei der Einkommensteuer auf 16,8 Millionen Euro (2022 waren es 16 Millionen Euro).

Und wo fließt es hin, das viele Geld? Beispielsweise in den Neubau der Turnhalle II, bei der der Rohbau zu 80 Prozent abgeschlossen und die Fertigstellung für Frühjahr 2024 vorgesehen sei. Die Kostenberechnung vom September 2021 habe sich auf 6,25 Millionen Euro belaufen, weshalb man mit Preissteigerungen wegen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs rechnen müsse. Teurer geworden sei auch die Sanierung des Mesnerhauses, die im August abgeschlossen sei.

In Sachen Mobilität und Verkehr konnte Heilmeier weitere Verbesserungen auf den Linien 690 und 692 verkünden oder auch die Expressbuslinie X 660 anführen, die ab Dezember 2023 weiter optimiert werde. Es folgten Rückblicke auf kulturelle Highlights, auf das Volksfest, auf den Bürgerhaushalt und auf das Jubiläum 40 Jahre Partnerschaft Neufahrn-Gardolo.

Im Juli finden noch zwei Bürgerversammlungen statt

Demnächst stehen noch zwei weitere Bürgerversammlungen im Gemeindegebiet Neufahrn an: am Mittwoch, 19. Juli, um 19 Uhr im Gasthof Maisberger sowie am Dienstag, 25. Juli, um 19 Uhr beim Metzgerwirt in Giggenhausen.