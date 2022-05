Calisthenics-Park eingeweiht: Auf dieser Anlage wird Neufahrn jetzt mit Eigengewicht fit

Von: Andreas Beschorner

Die Initiative für die Outdoor-Sportgeräte ging von Dursun Sasmaz (l.) aus – und stieß auf viel Zuspruch bei (ab 2. v. l.) Peter Wondra (gemeindliches Bauamt), Wolfgang Huber (Bauhofleiter) und Bürgermeister Franz Heilmeier. © Beschorner

Ein Bürger brachte den Vorschlag - und die Gemeinde setzte ihn nun um: In Neufahrn wurde jetzt ein Calisthenics-Park eingeweiht. Damit folgt man im Ort einem Trend.

Neufahrn – Es ist, da hatte Bürgermeister Franz Heilmeier sicherlich Recht, „eines der größeren und spektakuläreren Projekte“, die die Gemeinde Neufahrn im Rahmen des Bürgerhaushalts realisiert hat: der Calisthenics-Park im Freizeitpark. Am Dienstag wurde die Anlage, die 15.000 Euro gekostet hat, offiziell eröffnet – Turnübungen des Rathauschefs inklusive.

Die im Rahmen des Bürgerhaushalts, der 2019 eingeführt wurde, realisierten Projekte entwickelten sich genau so, wie man das vorgesehen hatte, betonte Heilmeier bei der Eröffnung: Bürger gehen mit offenen Augen durch die Welt, nehmen Anregungen auf und geben sie an die Gemeinde weiter. So wie in diesem Fall Dursun Sasmaz, der in München einige solcher Fitness-Anlagen gesehen hatte und dann auf Hinweis eines Freundes seine Idee in den Bürgerhaushalt 2021 eingebracht hatte.

Anlage befindet sich neben Skaterplatz und Bouleanlage in Neufahrn

Und siehe da: 71 Vorschläge waren eingegangen, der Vorschlag von Sasmaz wurde als einer von 39 von der Verwaltung als realisierbar angesehen, vier Vorschläge wurden dann vom Gemeinderat auf Grundlage eines Bürgervotums zur Umsetzung beschlossen. Peter Wondra vom gemeindlichen Bauamt holte Angebote ein („Das ist unser täglich Brot, da hatten wir wenig Probleme bei der Umsetzung“), der Bauhof machte sich an die Arbeit und errichtete die Anlage neben dem Skaterplatz und der Bouleanlage. Da steht sie also, die Trimm-dich-Anlage, wie das früher geheißen habe, so Heilmeier – wobei „Calisthenics“ halt viel besser klinge.

„Vandalismussicher“ sei sie, betonte Bauhofleiter Wolfgang Huber, der Untergrund sei mit Riesel belegt, was die Benutzung der Anlage sicher mache. Vier Mitarbeiter waren an vier Tagen zu Gange, um die Anlage zu errichten, deren Realisierung Sasmaz mit einem aufrichtigen „Dankeschön!“ quittierte. Die Anlage ist jederzeit erweiterbar. Der Calisthenics-Park ist ein weiterer Baustein, der das Areal des Freizeitparks bereichert.

Basketballplatz wird demnächst in Angriff genommen

Doch damit ist noch lange nicht das Ende der Um- und Neugestaltung des Bereichs erreicht: Wie Heilmeier und Huber sagten, werde demnächst der alte, schon marode Basketballplatz rückgebaut und durch eine Multifunktionssportarena ersetzt. Heilmeier freute sich schon jetzt auf „ein tolles Freizeitareal“, das da nun peu a peu entstehe. Sprach’s und machte gleich einmal vor, wie fit ein Bürgermeister sein kann.

