Das Programm im Überblick

Neufahrner Christkindlmarkt lockt drei Tage lang mit buntem Programm

In Neufahrn findet pünktlich zum ersten Advents der Christkindlmarkt statt. © Yilmaz (Archiv)

Auf ein abwechslungsreiches Programm dürfen sich die Neufahrner freuen, wenn von Freitag, 25., bis Sonntag, 27. November, der Christkindlmarkt stattfindet.

Neufahrn – Pünktlich zum ersten Adventswochenende wird am kommenden Freitag, 25. November, um 17 Uhr der diesjährige Christkindlmarkt auf dem Neufahrner Marktplatz feierlich eröffnet. Diesmal an insgesamt drei Tagen – Freitag und Samstag jeweils von 17 bis zirka 20 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr – erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein.

Ein besonderes Highlight ist am Adventssonntag der Auftritt von Oliver Schott mit seinem Gospelchor – jeweils um 11 und 13 Uhr. Darüber hinaus ist die Bühne an allen drei Veranstaltungstagen durchgängig mit einem hochkarätigen weihnachtlichen Unterhaltungsprogramm bestückt. Es treten auf: der Männergesangverein Giggenhausen, von der Musikschule Neufahrn/Hallbergmoos Vladimir Genin mit zwei Violinschülerinnen, die Flötenkinder von Manuela Dill, das Bläserensemble unter Leitung von Franz Felsner, Brigitte & Melanie mit weihnachtlichen Liedern und ein Musikensemble des Oskar-Maria-Graf-Gymnasiums. Auch Anna & Oleksandra, die schon bei der Herbstdult begeisterten, konnten wieder für einen Bühnenauftritt gewonnen werden.

Auch für die jüngeren Gäste ist einiges geboten. An allen drei Tagen besucht der Nikolaus den Christkindlmarkt auf dem Marktplatz. Freitag und Sonntag gibt es Märchenstunden. Am Samstag sind die Kinder zu weihnachtlichem Basteln eingeladen. Am Sonntagnachmittag betritt dann als besonderes Schmankerl der beliebte Clown Toni die Bühne. Die Mini-Disco-Stars laden noch am späteren Nachmittag mit einem musikalischen Bühnenauftritt die kleineren Besucher zum Mitmachen ein.

An den Verkaufsbuden mit einem breiten Angebot an selbstgebastelten Weihnachtswaren, Keramik, Schmuck, Wollwaren, Holzarbeiten, Marmeladen, Likören, Feinkost, Imkereiwaren und Geschenkkörben, wird fündig, wer noch ein Geschenk für andere oder sich selbst sucht.

Das Programm im Überblick

Freitag, 25. November:

17 Uhr: Offizielle Eröffnung, musikalisch umrahmt vom Musikensemble des Oskar-Maria-Graf-Gymnasiums

17.30 Uhr: ukrainisch-weihnachtliche Lieder von Anna & Oleksandra

18 Uhr: Besuch des Nikolaus

18.30 Uhr: Auftritt Männergesangverein Giggenhausen

18.30 und 19.30 Uhr: Märchenstunde in der Fahrschule JAM

19.30 Uhr: Auftritt Vladimir Genin mit zwei Violinenschülerinnen (Musikschule Neufahrn/Hallbergmoos)

Samstag, 26. November:

17 Uhr: ukrainisch-weihnachtliche Lieder von Anna & Oleksandra

17 bis 19.30 Uhr: weihnachtliches Basteln (Tütensterne) in der Fahrschule JAM

18 Uhr: Flötenkinder von Manuela Dill

18.30 Uhr: Brigitte & Melanie mit weihnachtlichen Liedern

19 Uhr: Besuch des Nikolaus

Sonntag, 27. November:

11 und 13 Uhr: Oliver Schott feat. The Golden Gospel Choir

13 bis 14 Uhr: Märchenstunde in der Gemeindebibliothek

14.30 Uhr: Clown Toni

15.15 Uhr: Bläserensemble unter Leitung von Franz Felsner

15.30 Uhr: Besuch des Nikolaus

16.30 Uhr: Mini-Disco-Stars

17.15 Uhr: ukrainisch-weihnachtliche Lieder von Anna & Oleksandra

