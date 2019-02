Collin holt seine zauberhaften Freunde wieder nach Neufahrn

Zu einem kleinen Zentrum der Zauberkunst wird Neufahrn wieder am Samstag, 4. Mai. Wie schon in den Vorjahren rief Lokalmatador Collin seine Freunde – und sie kommen zur Gala der Zauberkünstler in die Aula des Oskar-Maria-Graf-Gymnasiums.

Neufahrn – Als Moderator führt diesmal DESiMO durch den Abend – ein Magier, der zugleich als Entertainer das Publikum in seinen Bann zieht. Im Fernsehen ließ er Wigald Boning schweben, war Gast in zahlreichen Talkshows und wurde im In-und Ausland mit Preisen ausgezeichnet.

Dietchi ist der fröhliche Philosoph unter den Zauberern der diesjährigen Gala und überrascht die Zuschauer mit unerwarteten Wendungen. Ein Jahr lang trat er wöchentlich in einer japanischen Fernsehshow auf.

Zauberkünstler Arcato wurde bereits im Alter von acht Jahren mit dem magischen Virus infiziert – und seitdem ließ der ihn nicht mehr los. Arcato ist seit über 25 Jahren Mitglied im Magischen Zirkel von Deutschland. In Neufahrn präsentiert er seine neue Bühnennummer, inspiriert durch eine bekannte Fernsehserie.

Maxim Maurice trat bereits in einer französischen Kabarettshow auf und wurde in den letzten Jahren vielfach ausgezeichnet. Zweimal wurde er deutscher Vizemeister der Zauberkunst, erhielt die Ehrenmedaille des Magischen Zirkels Deutschlands und empfing den Kulturpreis der Stadt Saarlouis.

Jennifer Martinez kombiniert Illusion mit Tanz und verblüffender Akrobatik und schwebt scheinbar schwerelos über die Bühne.

Last but not least noch zu Gastgeber Collin. Er begann seine Karriere bereits als Schüler in Neufahrn und hat am Ort eine große Fangemeinde. 2018 gewann er den Drei-Länder-Wettbewerb der Zauberer, in seinem Heimatort zeigt er diesmal ein Erlebnis in einem alten historischen Museumskeller und weist auf Probleme mit modernen Medien hin.

Die Gala der Zauberkünstler „Collin and friends“ , präsentiert von der SPD Neufahrn, findet am Samstag, 4. Mai, in der Aula des Oskar-Maria-Graf-Gymnasium statt. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Es gilt freie Platzwahl innerhalb der Kategorien: je früher der Kartenkauf, desto besser die Auswahl. Karten gibt es für 20 Euro (ermäßigt 15 Euro) bei Bücher Bernhard, Bahnhofstraße 39, in Neufahrn, oder online unter kartenservice@zauberer-collin.de.