Heimspiel in Neufahrn: Zauberer Collin kehrt für Benefizauftritte ans OMG zurück

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Für einen Benefizauftritt kehrt Zauberer Collin am kommenden Wochenende ans OMG zurück. © privat

Andreas Steigerwald aus Neufahrn ist nicht nur Mathe-Lehrer, sondern vor allem als Deutscher Meister der Zauberkunst bekannt. Am Wochenende hat „Zauberer Collin“, wie er sich nennt, ein Heimspiel in Neufahrn.

Neufahrn – Er kommt aus Neufahrn, unterrichtet in Erding an der FOS/BOS. Doch Andreas Steigerwald ist kein gewöhnlicher Mathe-Lehrer. Er ist Zauberer, und zwar „Zauberer Collin“. Im Mai gewann er in Fürstenfeldbruck erneut die deutsche Meisterschaft der Zauberkunst. Und wie schon öfter präsentiert er auch heuer seine Tricks am Oskar-Maria-Graf-Gymnasium. Diesmal für einen guten Zweck: Mit der Benefizveranstaltung werden hilfebedürftige Schulen in der Ukraine unterstützt. Im Vorfeld seiner Auftritte (am Freitag, 11. November, 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr, und Sonntag, 13. November, 15.30 Uhr, Einlass ab 14.30 Uhr) hat FT-Reporter Andreas Beschorner mit Collin gesprochen.

Als Lehrer werden Sie sich in der Aula eines Gymnasiums besonders wohlfühlen. Hat der Ort Ihres Auftritts Auswirkungen und Folgen für Ihr Programm? Was geht? Was geht nicht?

Zum Gymnasium in Neufahrn habe ich eine langjährige Verbindung. Als Abiturient habe ich auf dieser Bühne schon beim Abiball gezaubert und komme jetzt als Deutscher Meister zurück. Natürlich kann ich nur die Kunststücke auswählen, die auf derart großen Bühnen funktionieren, aber ich habe inzwischen auch extra für diesen Anlass einige noch nie gezeigter Tricks entwickelt.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.

Ihre Show ist ein Heimspiel. Sind Sie da aufgeregt? Aufgeregter als sonst? Oder sehen Sie das ganz entspannt und cool...

Nein, weil ich gerade deutschlandweit recht viel herumreise, bin ich im Gegenteil sogar froh, endlich mal wieder eine Solo-Show in meinem Umfeld zeigen zu können. Viele hören von den jüngsten Erfolgen und fragen nach öffentlichen Auftritten in der Nähe, wenn sie selbst keine Gelegenheit haben, mich für ihre eigenen Anlässe zu buchen. Diese Chance muss jetzt genutzt werden.

Am 11.11. ist Faschingsbeginn. Aber der Anlass Ihres Benefizauftritts an diesem Tag ist ein trauriger. Ist das eine Ausnahme, dass Sie sich für ernste Anlässe engagieren und Ihr Können in deren Dienst stellen?

Ich erhalte jährlich vier bis fünf Anfragen für Charity-Veranstaltungen. Verständlicherweise kann ich mich nicht für alle einsetzen, wenn ich auch wollte. Das Vorgehen in der Ukraine ist so sinnlos, dass es mich tief getroffen hat. Es ist wichtig, dass der Schulbetrieb dort erhalten bleibt. Ich habe auch privat schon viel Geld gespendet und bin froh, dass ich jetzt etwas schaffen kann, wodurch noch weitere Gelder gesammelt werden können. Es wäre aber niemandem geholfen, wenn wir nicht für unsere eigene Unterhaltung sorgen, und darin liegt meine Kernkompetenz. Wir freuen uns über viele Menschen, die gleichzeitig Spaß haben und Gutes tun wollen.

Gut zu wissen:

Eintrittskarten für den Auftritt von Collin gibt es in Neufahrn bei Schreibwaren Glück, Bahnhofstraße 31, im OMG-Sekretariat. Sie können auch zugeschickt werden. Erwachsene zahlen 26, Kinder 13 Euro.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.