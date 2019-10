CSU Neufahrn: Bislang (noch) kein Bürgermeisterkandidat

Einen Bürgermeisterkandidaten hat die CSU Neufahrn (noch) nicht, aber eine 30-köpfige Kandidatenliste. Was das höchste Amt in der Gemeine angeht, sei man noch in der Findungsphase.

Neufahrn – Die Neufahrner CSU will sich nicht drängeln lassen und „nichts Unüberlegtes“ tun, betonte Ozan Iyibas. Und deshalb hat man am Donnerstag erst einmal die 30-köpfige Kandidatenliste für die Gemeinderatswahl aufgestellt, aber (noch) keinen Bürgermeisterkandidaten nominiert. „Wir sind noch in der Entscheidungs- und Findungsphase“, sagte Iyibas im Gasthof Gumberger vor den CSU-Mitgliedern.

Einen Bürgermeisterkandidaten hat man also noch nicht, dafür aber schon ein Motto für die Kommunalwahl am 15. März: „Gutes erhalten, Neues entwickeln, Heimat Neufahrn bewahren“. Und auch wenn man sich erst im November über das Wahlprogramm unterhält, stünden vier Themenbereiche jetzt schon fest, so Iyibas in seiner Eröffnungsrede der Nominierungsversammlung: Wirtschaft, Infrastruktur, Familie und Heimat.

Die Liste, so lobte Iyibas, bestehe aus 30 starken Kandidaten aus ganz verschiedenen Bereichen. Alle Ortsteile seien vertreten, man habe eine „super Mischung“ aus dynamischen jungen Kandidaten und vitalen erfahrenen Bewerbern. Das Durchschnittsalter liege bei 47,4 Jahren. Und auch das Ziel für den März 2020 sei klar: 30 Prozent der Stimmen und mindestens neun Gemeinderäte von der CSU.

Die 30 Kandidaten für den Gemeinderat

Dann durften sich die 30 Kandidaten kurz vorstellen. Das Führungsquintett besteht aus amtierenden Gemeinderäten: Listenführer ist Ozan Iyibas, seit 2007 CSU-Mitglied und stellvertretender Ortsvorsitzender, die Nummer 2 heißt Christa Kürzinger, seit 2007 Gemeinderätin und Kulturreferentin. Auf Platz 3 steht Hans Mayer, 2. Bürgermeister, seit 1992 Gemeinderat und Ortschef der CSU. Die Nummer 4 trägt Christian Nadler, Gemeinderat seit 2016 (bis vor eineinhalb Jahren noch bei den Bürgern für Neufahrn). Platz 5 hat Burghard Rübenthal, derzeit Fraktionssprecher der CSU und seit 18 Jahren Gemeinderat, inne. Es folgen: 6. Frank Langwieser, 7. Silke Rößler, 8. Elisabeth Göppel, 9. Roman Petersen, 10. Johann Klein, 11. Christine Schafstadler, 12. Till Suplika, 13. Josef Holzner, 14. Hans Pflügler, 15. Thomas Lienert, 16. Lennart Eckstein, 17. Christian Ostermair, 18. Julia Kürzinger, 19. Sabine Bosch, 20. Sabine Huber, 21. Andrea Gast, 22. Philip Günther, 23. Wolfgang Lenz, 24. Dirk Heller, 25. Amadeus Albrecht, 26. Klaus Schmelz, 27. Wolfgang Schönigen, 28. Horst David, 29. Markus Tribanek, 30. Angela Burglechner.

Von 31 abgegebenen Stimmen gab es 29 Ja-Stimmen für die CSU-Liste.

Auch interessant: Die SPD Neufahrn hat bereits einen Bürgermeisterkandidaten: Maximilian Heumann (27) will Gemeindechef werden.