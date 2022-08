Neufahrner CSU-Urgestein Horst David tritt dem „Club der 80er“ bei

Großer Bahnhof für den Jubilar: (v. l.) Michaela Mühlberger (Tochter), Uwe Menzel (Vorsitzender MU KV), Horst David, Komala David (Adoptivtochter), Christian Nadler (Vize-Fraktionssprecher), 3. Bürgermeister Ozan Iyibas sowie Ehefrau Marianne David. © Aigner

Er ist ein CSUler vom alten Schlag: Horst David gehört zu den politischen Urgesteinen des Ortsverbandes Neufahrn. Jetzt feierte er seinen 80. Geburtstag.

Neufahrn - Entspannt und gut gelaunt empfing er mit seiner Frau Marianne seine zahlreichen Gratulanten, zu welchen neben Familie und Freunden auch viele Weggefährten der Christsozialen gehörten. Mit im Gepäck waren auch die Glückwünsche von Bundestagsabgeordnetem Erich Irlstorfer sowie Staatskanzleichef Florian Herrmann (MdL).

Horst David, Vorsitzender und 2. Vorsitzender der Neufahrner CSU von 1990 bis 2002, ist seit 1989 Partei-Mitglied. „Er hat immer die Belange des Ortsverbands geradlinig, kompetent und mit dem richtigen Augenmaß vertreten. Schwierige politische Themen hat er entschlossen angepackt und zum Erfolg geführt“, schreibt Ortsverband-Schriftführerein Sonja Aigner.

Aber auch der gesellschaftliche Teil sei unter seinem Vorsitz nicht zu kurz gekommen. Viele erinnern sich noch gern an die legendären Sommerfeste des Ortsverbands, die in den ersten Jahren am alten Obststand (heutiger Marktplatz) veranstaltet wurden. Auf Betreiben von Horst David fanden diese nach dem Abriss des Stadels in der Hecher-Halle am Lohweg statt, wo sich das Fest zu einem wichtigen Termin im Neufahrner Veranstaltungskalender mit regelmäßig bis zu 500 Besuchern entwickelte. Auch die vielen, bis ins kleinste Detail geplanten Schwarz-Weiß Bälle „beim Adler“ werden die zahlreichen Besucher nicht vergessen.

Der Jubilar engagiert sich mit vollem Einsatz für den Mittelstand

Aigner: „Die jüngeren CSU-Mitglieder konnten von seinen Erfahrungen und seinem Wissen profitieren und viel von ihm lernen.“ Der Jubilar engagiert sich außerdem für den Mittelstand und ist Mitglied des Kreisverbands der Mittelstandsunion Freising/Pfaffenhofen.

Die Zeit für die Familie war meist knapp, aber seine Frau Marianne stand immer an seiner Seite. Zusammen haben die Davids drei Töchter, eine Adoptivtochter und mittlerweile drei Enkel. Sobald es seine Zeit zulässt, trifft man Horst David in seinem geliebten Garten, wo es ihm die Rosen besonders angetan haben, an.

Zwei Gutscheine für Neufahrner Restaurants - weil David so gerne essen geht

Christian Nadler, stellvertretender CSU-Fraktionssprecher, gratulierte ihm im Namen des gesamten Ortsverbands, Uwe Menzel, Vorsitzender des Kreisverbands der Mittelstandsunion Freising/Pfaffenhofen, überbrachte ebenfalls seine Glückwünsche. Da bekannt ist, dass Horst David gerne zum Essen geht, bedankten sich beide mit je einem Gutschein für ein Neufahrner Restaurant. Nicht fehlen durften natürlich die Glückwünsche der Gemeinde Neufahrn und des Landrats, die von 3. Bürgermeister Ozan Iyibas überbracht wurden.

ft