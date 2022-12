Historisches Schmuckstück: Giggenhausens Kirchenorgel wurde nach zehnmonatiger Renovierung eingeweiht

Von: Ulrike Wilms

Sichtlich Freude am Spiel auf „seiner“ Giggenhausener Orgel hatte Ex-TUM-Präsident Wolfgang Herrmann. © Wilms

Großer Tag für Giggenhausen: Nach zehnmonatiger Renovierung wurde die Kirchenorgel in einem Festgottesdienst in St. Stephanus feierlich eingeweiht.

Giggenhausen - Zu den zahlreichen Besuchern zählten neben Neufahrns Vize-Bürgermeister Josef Eschlwech auch zwei ehemalige Organisten der wertvollen Orgel, nämlich Wolfgang Herrmann, früherer Präsident der TU München, und sein Sohn, Staatsminister Florian Herrmann. Beide ließen es sich nicht nehmen, im Anschluss an den Festgottesdienst das vertraute Instrument anzustimmen.

Ziel war eigentlich der Kauf einer neuen Orgel

Ortssprecher Rudolf Geil bedankte sich bei den beiden aktiven Organisten, Johann Halbinger (für über 25 Jahre an der Kirchenorgel) und Maximilian Nockmann, der musikalisch zusammen mit der Chorgemeinschaft Massenhausen diesen besonderen Festgottesdienst begleitete. Geil war es auch vorbehalten, einen kurzen Abriss darüber zu geben, wie es zu dem Erhalt des historischen Instrumentes gekommen ist: Bereits vor sechs Jahren bildete sich ein Arbeitskreis, der im ersten Ansatz von einer Ersatzbeschaffung mit einer vollständig neuen Orgel ausging. Glücklicherweise wurde dazu noch die Expertise zweier Fachleute eingeholt. Orgelsachverständiger Prof. Michael Hartmann vom Erzbistum München und Burkhard Körner vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege machten darauf aufmerksam, dass es sich bei dem Giggenhausener Instrument in St. Stephanus um eine historische Kostbarkeit, nämliche eine wertvolle „Siemann Orgel“ aus dem Jahr 1906 handelt. Aufgrund dieser für die Dorfgemeinschaft Giggenhausen neuen Erkenntnis wurde nun eine vollständige Restaurierung inklusive der Verlegung des Musikinstruments an ihren ursprünglichen Platz inmitten der Empore beschlossen.

40000 Euro kamen an Zuschüssen, 55000 Euro über Spenden zusammen

In trotz Corona rekordverdächtiger Zeit konnten über 40 000 Euro an Zuschüssen (durch die Gemeinde Neufahrn, Bayerische Landesstiftung, Bezirk Oberbayern, Landesamt für Schule, Landesamt für Denkmalpflege) sowie fast 55 000 Euro aus privaten Spenden und Erlösen durch zahlreiche Aktionen (wie Orgelkonzerte, Getränke- und Brotzeitverkauf) eingeholt werden.

Der Auftrag ging im März 2021 an die Manufaktur Vleugels. Positiv zu Buche schlug, zumal unter den aktuellen Umständen, dass die ursprüngliche Kalkulation von 2018 in Höhe von 100 000 Euro fast auf den Punkt genau eingehalten werden konnte. Lediglich die Kosten für die verstärkte Statik der Empore und die geänderte Bestuhlung waren im Ursprungsplan nicht berücksichtigt. Ebenso erfreulich war, dass der enge Zeitplan für die feierliche Einweihung eingehalten werden konnte.

Den Gottesdienst in der Filialkirche Sankt Stephanus zelebrierte Weihbischof Bernhard Haßlberger. © Wilms

Der Geschäftsführer des Familienbetriebs, Hans-Georg Vleugels, gab eine einprägsame Einführung, wie die Tonerzeugung in einer Orgel funktioniert, und demonstrierte dies am Mundstück einer Blockflöte. Mit leichtem Schmunzeln verriet der Orgelexperte, dass er vier Jahre, und damit ein Zehntel seines Berufslebens, dem wertvollen Unikat des Münchner Orgelbauers Willibald Siemann gewidmet habe.

Sehr aufwändig gestalteten sich der Abbau der Orgel im Februar 2022 und der Wiederaufbau in der Orgelwerkstatt. Bemerkenswert ist, dass dort während der Restaurierung die gleichen klimatischen Bedingungen wie in St. Stephanus geschaffen werden konnten. Das wahrscheinlich durch die Kriegswirren verlorene originale Prospekt (Frontansicht) wurde ganz im Sinne des Erbauers wieder hergestellt. So erhält der Kirchenraum durch den sichtbaren Prospekt der Orgel eine ästhetische Aufwertung. Die sichtbaren Pfeifen wurden in glänzender Zinnlegierung im ursprünglichen Stil mit einer „strahlenden“ Außenwirkung neu geschaffen. Klanglich ersetzt das originale Register (8’ Gambe) ein nachträglich eingebautes Register (2’ Schwiegel). Mit diesem Umbau erklingt die Giggenhausener „Königin der Instrumente“ jetzt wieder wie im Jahr 1906.

Eine Orgel ist irgendwie wie eine christliche Gemeinde

Beim Festgottesdienst erhielt Weihbischof Bernhard Haßlberger Unterstützung von Pfarrvikar Pfarrer Adam Szychta. Zum Abschluss seiner Predigt verglich Haßlberger eine Orgel mit einer christlichen Gemeinde: „Pfeifen in einer Orgel sind so unterschiedlich wie die Menschen in einer Gemeinde. Wie in einer Orgel aber ergibt erst das gute Zusammenspiel einer Gemeinde eine gute Gemeinschaft.“