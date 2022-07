Wiedereröffnung des Metzgerwirts in Giggenhausen: Tradition heute als Rezept für morgen

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Läuft – auch das Bier: Am neuen Tresen stehen (v. l.) Daniel Zull, Markus Winnefeld und Christopher Aichinger. © Beschorner

Es hat sich viel getan im Metzgerwirt Giggenhausen, um den sich nun die Pächter Daniel Zull und Markus Winnefeld kümmern. Motto: „So schmeckt Tradition heute“.

Giggenhausen - Der neue Eindruck beginnt schon im Eingangsbereich, wo – ebenso wie im Saal und in der Stube – von einer Innenarchitektin entworfene und speziell angefertigte Lampen und Lüster hängen: Körbe und alte Milchkannen erhalten so eine neue Funktion. Neu gestaltet ist auch der Schanktresen, sozusagen das Herz der Gaststätte und der Stube, deren Holzdecke man grau gestrichen hat – und zwar mit einer speziellen Farbe, um die darunter liegenden Fresken zu schützen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Grau ist auch der Eingangsbereich gestaltet, der die Atmosphäre einer Schwemme haben soll, ebenso wie eine Wand im Saal, an der alte Schützenscheiben hängen und so von einem Teil der Geschichte des Hauses künden. Dass die Tische und Stühle hergerichtet wurden und dem Gast ein neues Gefühl vermitteln, versteht sich fast von selbst. Dabei sind der Grundgedanke und das Grundthema klar: „Scheune“, wie es Daniel Zull ausdrückt, eben „nicht so steril“. Und deshalb sind beispielsweise die Waschtische in den Toiletten in alte Fässer integriert, wird auch das Salettl zu einem „Almhütten-Salettl“ umgestaltet, hat man viele alte Dinge, die man im Gebäude gefunden hat, aufgehoben und als Deko verwendet – von einem alten Fensterladen bis zu einer alten Malerleiter.

Gute Zusammenarbeit mit der Genossenschaft

Noch ist man nicht ganz fertig, da und dort muss noch Hand angelegt werden, die Fassade hat noch nicht ihren endgültigen Farbanstrich erhalten. Dabei haben Zull und Winnefeld stets in Absprache mit der Genossenschaft gehandelt. Ein „neuer Wind“ sei zwar gut, so sagt Vorstand Christopher Aichinger, aber es sei ja „unser Wirt“, da wolle man schon mitreden. Schließlich werde je auch alles an Umbauten, was fest mit dem Gebäude verbunden sei, von der Genossenschaft und ihren Mitgliedern bezahlt. Das Interieur wie Lampen & Co. finanzieren hingegen die Pächter. Bisher, so bestätigt das Trio dem FT, sei man sich stets einig geworden, das Projekt laufe gut – auch, „weil alle auf lange Zeit planen“.

Noch etwas zeichnet die Umbaumaßnahmen in der Wirtschaft aus: Die Handwerker kommen aus dem Dorf, der Gemeinde oder zumindest der Region. Da könne es schon mal sein, dass einer am Samstag um sieben Uhr komme, um innerhalb weniger Stunden schnell noch etwas zu erledigen, erzählt Zull. Anders wäre die Umgestaltung in dieser Zeit auch gar nicht möglich gewesen, wissen die Beteiligten.

Traditionellen Speisen soll „der gewisse Twist“ gegeben werden

Qualität und Regionalität – das prägt auch die Küche des Metzgerwirts in Giggenhausen. Da gibt es nichts aus Massentierhaltung, da gibt es keine Fertigprodukte: „Wir machen alles selbst“, betont Winnefeld. Mit Robin Grube, der zuvor in Hohenkammer tätig war, hat man sich seit 1. Juli einen Küchenchef an die Seite geholt, der diese Art der Gastronomie ebenfalls lebt. Dabei gehe es nicht darum, neue Gerichte zu erfinden, so Winnefeld, sondern traditionellen Speisen „den gewissen Twist“ zu geben. Denn: „So schmeckt Tradition heute.“ Nicht umsonst haben Zull und Winnefeld speziell für dieses Projekt die Wolpertinger GmbH gegründet. Auch das ist Tradition heute.