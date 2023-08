Neufahrner Freizeitbad wiedereröffnet - was in den drei Wochen alles passiert ist

Auch die Außenanlagen der Saunalandschaft wurden erneuert. So kann man nach dem Schwitzen noch besser entspannen. © Oestereich

Das Neufun hat wieder offen. Drei Wochen wurde in Neufahrns Freizeitbad mit Hochdruck gearbeitet. Das Resultat präsentierte Neufun-Betriebschef Tobias Tremmel.

Neufahrn – „Das meiste sieht man oft nicht. Denn für gewöhnlich werden vielen Stunden und Überstunden in die Technik investiert“, erklärte Christian Kallinger, stellvertretender Vorsitzender des Kommunalunternehmens Freizeitpark. Heuer ist das aber anders: „Wir haben einiges geschafft. Es ist viel Sichtbares und Schönes entstanden“, unterstrich Betriebsleiter Tobias Tremmel bei einem Rundgang gegenüber Vize-Bürgermeister Josef Eschlwech und interessierten Gemeinderäten.

Kindergeburtstage in der Unterwasserwelt - mit Piraten, Schätzen und mehr

So hat sich der Bereich für Kindergeburtstage dank Katja Lied in eine blau schimmernde Unterwasserwelt verwandelt – mit Haien, Goldschätzen und Piratenschiff, wo Kapitän und Crew so richtig Party machen können. Für die Münchnerin, die sich der Malerei nebenberuflich widmet, war das Projekt „sehr sportlich“, wie sie sagt. In nur drei Wochen hat sie den schmucklosen Raum im ersten Obergeschoß mit Kreativität und Latexfarbe in eine fröhliche Unterwasserwelt verwandelt.

Da geht’s rein: Neufun-Betriebsleiter Tobias Tremmel leitete den Rundgang durch das erneuerte Bad. © Oestereich

„Unten Plantschen, oben Feiern“, fasst Tremmel das Motto zusammen. Wer will, kann einen Animateur, einen Schwimmtrainer für die kleinen Piraten dazu buchen. Ein Angebot, das weit und breit seinesgleichen sucht – und ankommt: „Zwischen November und April wurden schon 60 Geburtstage hier gebucht, 90 Prozent mit Animateur“. Essen und Getränke können bei solchen Anlässen übrigens mitgebracht werden. Pommes und Nuggets holen sich die Besucher meist im Erdgeschoß im Bistro.

Auch dort gibt es eine Neuerung: Der Pächter serviert neben klassischem Schwimmbad-Essen wie Pommes und Nuggets auch vietnamesische Spezialitäten. „Es schmeckt sehr, sehr gut“, schwärmt Tremmel.

Eine neue Attraktion ist der Wasser-Hindernis-Parcours mit Action-Tower, Balance- und Klettereinheit, der ab Oktober samstags im Schwimmerbecken aufgebaut sein wird. Außerdem gibt’s Aquajogging und Aquazumba sowie erweiterte Kapazitäten fürs Schulschwimmen.

Betriebsleiter Tremmel freut sich: „Jetzt ist alles wieder dicht“

Natürlich hat man viel Arbeit in die Technik investiert: So wurden beispielweise die Blitzschutzanlage komplett erneuert und neue Dehnungsfugen aus Epoxidharz in den Schwimmbecken eingebracht. „Die Suche nach den undichten Stellen war knifflig. Aber jetzt ist alles wieder dicht“, so Tremmel. Das Planschbecken für Kleinkinder ist allerdings noch nicht nutzbar. Weil, so Tremmel, ein wichtiges Teil defekt ist und die Lieferzeiten dafür sehr lang.

Wunderschön angelegt ist die 1500 Quadratmeter große Saunalandschaft innen und draußen, die man auf Vordermann gebracht hat – umgeben von einer hübsch angelegten Gartenanlage.

Außenanlagen der Saunalandschaft aufgehübscht

Eintrittspreise und Zeiten hat man angepasst: Durchschnittlich zehn Prozent mehr muss der Badegast nun auf den Tisch legen. Für zwei Stunden Badespaß zahlen Erwachsene sechs (Kinder 3,50 €) und für vier Stunden acht Euro (Kinder 5,50 €). Die Tageskarte kostet zehn Euro (Kinder: 7,50 €). Für Behinderte und Besitzer der Ehrenamtskarte gibt’s 25 Prozent Nachlass. Auch für Rentner gibt’s Ermäßigungen. Die Einlasskarte für eineinhalb Stunden wurde gestrichen. Familien haben die Wahl zwischen einer Vier-Stunden-Karte (21 Euro) und einer Tageskarte (25 Euro).

Action-Tower, Balance- und Klettereinheit umfasst der neue Wasser-Hindernis-Parcours, der ab Oktober immer samstags im Schwimmerbecken aufgebaut wird. © Oestereich

Zufrieden mit den Arbeiten, deren Gesamtvolumen Tremmel noch nicht beziffern konnte, zeigten sich die Gemeindevertreter: „Überall werden Leistungen gekürzt. Wir investieren, weil das Neufun unsere Kommune aufwertet. Vor allem ist es wichtig, dass Kinder Schwimmen lernen“, so der Vize-Bürgermeister. Sein ausdrücklicher Dank galt dem Personal „für die immense Arbeit“. Kallinger unterstrich: „Die Reaktionen der Menschen bestätigen uns, dass sie das Neufun lieben, weit über die Gemeindegrenzen hinaus.“

Eva Oestereich