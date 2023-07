Eiserne Hochzeit: Der Funke ist bei Magdalena und Mathias Ismaier gleich übergesprungen

Bei einer „Lichtfeier“ haben sie sich damals kennen- und lieben gelernt, nun feiern Magdalena und Mathias Ismaier aus Neufahrn ihre Eiserne Hochzeit.

Neufahrn – Zur Feier des Tages gab es Champagner. So festlich und feudal ging es im Leben von Magdalena (89) und Mathias Ismaier (90) nicht immer zu. Aber zu ihrer „Eisernen Hochzeit“ durfte es schon etwas Besonderes sein. Zumal Bürgermeister Franz Heilmeier zu Besuch war und schriftliche Glückwünsche aus München und aus Berlin eingegangen waren. Denn auch Ministerpräsident Markus Söder und Bundespräsident Walter Steinmeier hatten dem Jubelpaar Grüße an die Lutherstraße 3 gesandt.

Von 110 auf 220 Volt: Auf einer „Lichtfeier“ hat es bei den beiden gefunkt

An ein Haus, dass sich die beiden in den 1950er Jahren als frisch vermählte Eheleute erträumt und praktisch vom Mund abgespart hatten. „Weil man hatte ja nicht viel Geld“, wie sich Mathias Ismaier bei einer kleinen Feier im Familienkreis erinnerte. Selbst für kleine Vergnügungen wie „Ausgehen“ reichte es oft nicht. So kam es, dass sich das Paar nach einem vielversprechenden Kennenlernen bei einer „Lichtfeier“ beinahe wieder aus den Augen verloren hätten.

Es hatte gleich gefunkt zwischen den beiden. Kein Wunder, unter einer Lichtfeier verstand man damals ein Fest, bei dem man die Stromspannung in einem Haus oder Anwesen von 110 auf 220 Volt umstellte. Und so war auch bei Magdalena und Mathias sofort Spannung drauf. Es war der Beginn einer wahren Liebe und einer Ehe, in der man zusammen alle Höhen und Tiefen gemeistert hat.

Der Elektriker und die Organistin waren stets fleißig

Die Ismaiers waren fleißig und hatten Erfolg. Er als Elektriker und sie als Organistin in der Pfarrkirche St. Wilgefortis. Der Leidenschaft des Orgelspielens geht Magdalena Ismaier seit ihrem zwölften Lebensjahr nach. Die Kirchenorgel hat sie bis heute nicht mehr losgelassen. Sie spielt sie immer noch für ihr Leben gern. Auch der Deckel vom Klavier ist stets hochgeklappt. Bei Mathias ist es dagegen der Garten und das kleine Gewächshaus, in dem er sehr erfolgreich Gurken und Tomaten anbaut.

Zwei Kinder und drei Enkel feiern mit dem Jubelpaar

Privat ging es stetig bergauf bei den beiden. Der Gremertshauser und die Mintrachingerin haben die Ärmel hochgekrempelt und ihr Haus im wahrsten Sinne des Wortes mit den eigenen Händen gebaut. „Stein auf Stein“, wie Magdalena sagt. Dann kamen die Kinder. Erst Sohn Gerald (heute 62), der in Zorneding wohnt, und dann Tochter Sabine (59), die am Fürzholzerweg und damit praktisch gleich um die Ecke ihrer Eltern lebt. Mit dem Jubelpaar freuen können sich auch die drei Enkel. Kathrin (28), Sophia (25) und Fabian (25) sind der ganze Stolz der Großeltern.

Bei ihren Reisen lassen sie es auch gerne mal krachen

Die hat, spätestens als die Kinder aus dem Haus waren, das Reisefieber gepackt. Allein oder auch zusammen mit Freunden hat man die halbe Welt bereist. Besonders in Erinnerung geblieben ist ein Aufenthalt am Strand auf Hawaii. Dort haben die zwei im Freien einen Schnaps getrunken – trotz striktem Alkoholverbot, wie sich später herausgestellt hat. Ein Affront, der ohne Folgen geblieben ist. Aber ein Zeichen dafür, dass sie es manchmal ganz gerne krachen haben lassen.

Groß gefeiert wird die Eiserne Hochzeit übrigens vorerst nicht. Vielleicht Mitte August, denn da fand 1958 die kirchliche Trauung des Jubelpaares statt.

ALEXANDER FISCHER