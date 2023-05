Hochbeet-Pflanzaktion in Neufahrn: Regenwürmer sind bessere Gäste als Schnecken

Gespannt lauschten die Kinder den Erklärungen von Gartenbauverein-Chef Alfred Lindner. Auch der CSU- Ortsvorsitzende Simon Schwung (hinten l.) und Altbürgermeister Gerhard Michels (r.) hörten aufmerksam zu. © Aigner

Auf Initiative der CSU Neufahrn wurde in einem Innenhof eine Hochbeet-Aktion gestartet. Die Kinder, die mitmachten, waren begeistert. Man trifft sich wieder.

Neufahrn - „Wer von euch kann mir sagen, welche Pflanzen ich hier habe?“, wollte Alfred Lindner, Vorsitzender des Neufahrner Gartenbauvereins, von den Kindern wissen. Der Nachwuchs war Feuer und Flamme, gab erstes Wissen über die Pflanzen preis, roch an den Kräutern, hörte aufmerksam zu und durfte sich für die Parzelle Samen und Pflänzchen aussuchen.. Neugierig und wissbegierig scharten sich dann alle um das von Sumi Agro gestiftete Hochbeet, das im Innenhof der Robert-Koch-Straße 9 b steht.

Gartenbauvereinschef Lindner macht es vor - und die Kinder schauen gebannt zu

Gebannt und konzentriert verfolgten die angehenden Gärtner jede Handbewegung von Alfred Lindner und durften sich schon bald selbst versuchen. Sie gruben mit Feuereifer kleine Löcher, klopften die Pflänzchen vorsichtig aus den Töpfen, pflanzten diese behutsam ein und häufelten Erde um die Setzlinge.

Organisiert hatte diese Aktion der CSU-Ortsverband, vertreten durch den Vorsitzenden Simon Schwung, zusammen mit dem ELF-Kreisverband Freising, dessen Kreisvorsitzender Michael Modlmeier ebenfalls vor Ort war. Beide betonten in ihren Grußworten, wie wichtig es sei, dass Kinder mit dem Thema Landwirtschaft in Berührung kommen, sich ausprobieren und erleben können, wie das Gemüse heranwächst, wie viel jede Pflanze an Aufmerksamkeit benötigt und der Einsatz der Landwirte wieder mehr Wertigkeit erfährt.

Handarbeit: Alle Samen, Kräuter und Pflänzchen wurden unter die Erde des Hochbeets gebracht. © Aigner

Nachdem alle Samen, Kräuter und Pflänzchen im Hochbeet unter die Erde gebracht waren, musste zu guter Letzt alles noch kräftig gewässert werden. Jedes Kind hatte sein eigenes Namensschild gemalt. Diese Schilder wurden eingeschweißt und markieren nun die Parzelle eines jeden Teilnehmers.

Bis zur Ernte steckt allerdings noch viel Arbeit in dem Hochbeet. Deshalb heißt es für die Kinder weiterhin: die Ärmel hochkrempeln und die Pflänzchen und Aussaat hegen und pflegen. Die Mädchen und Buben dürfen zum Gießen kommen und übernehmen somit die Verantwortung für ihr Abteil.

Fortsetzung folgt - in ein paar Wochen trifft man sich wieder

Alfred Linder erklärte den Kindern, dass sie unbedingt nachsehen müssen, ob sich Schnecken zwischen den Pflänzchen tummeln. „Diese müsst ihr sofort einsammeln; ansonsten futtern die Schnecken euch alles weg“, warnte er. Willkommen im Hochbeet sind dagegen die Regenwürmer. „Die graben die Erde um“, wusste eine Teilnehmerin . Alfred Lindner verriet den Kindern mit einem Augenzwinkern noch ein Geheimnis, wie man Regenwürmer aus der Erde lockt.

Nun heißt es abwarten, gut aufpassen und beobachten, was sich tut. In ein paar Wochen treffen sich alle wieder. Für die schönste Pflanze wurde ein toller Pokal ausgelobt.

Sonja Aigner