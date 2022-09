Vom Theaterstadl an den Spieltisch: Elfriede und Erich Seyfried aus Neufahrn feiern Diamantene Hochzeit

Die Heimatzeitung gratuliert

Obwohl Erich fast täglich auf der Bühne stand, wurde Elfriede Seyfried „nicht langweilig“. Seit 60 Jahren hält die Ehe des Neufahrner Paars, nun wurde gefeiert.

Neufahrn - Sie schätzt an ihm, dass er „immer lustig und fidel, und nie grantig“ ist, er schätzt an ihr „einfach alles“. Und das waren offensichtlich die besten Voraussetzungen dafür, dass die Ehe von Elfriede und Erich Seyfried bisher seit 60 Jahren hält. Am 14. September konnten die beiden ihre Diamantene Hochzeit feiern, am Dienstag gratulierten Gemeinde und Landkreis..

Kennengelernt hatten sich die beiden beim Tanz in Milbertshofen

Auch wenn sich beide nach 43 Jahren in Neufahrn wohl und zuhause fühlen, sie sind und bleiben dann doch gebürtige Milbertshofener. Dort haben sie sich kennengelernt, als Erich in einer Band Schlagzeug spielte, sie zu seiner Musik tanzte. „Da bin ich dann hängengeblieben“, erzählt Elfriede Seyfried. Einen Sohn und einer Tochter haben die beiden, inzwischen drei „Enkelbuben“.

Nach Neufahrn gezogen hat es sie, weil es hier „einfach billiger“ war, erinnert sich Erich Seyfried. Freilich: Das tägliche Pendeln nach München, wo die Seyfrieds über Jahrzehnte Schreibwarengeschäfte betrieben haben, war schon eine Herausforderung. 1983 hat sich aber vieles geändert im Leben des Paares: Erich, schon da leidenschaftlicher Schauspieler, schloss sich „Peter Steiners Theaterstadl“ an, machte danach Karriere auf der Theaterbühne und im Fernsehen. 1998 gründete er mit zwei Kollegen „’s bayerische Podium“, bevor er sich im Jahr 2005 ins Privatleben zurückzog. Erich war also viel unterwegs, stand praktisch jeden Tag auf der Bühne. „Man gewöhnt sich daran“, sagt seine Frau Elfriede. Sie habe ihr Geschäft, das Haus und die Kinder gehabt. „Mir ist nicht langweilig gewesen“ – vor allem deshalb nicht, weil sie im Haus handwerklich fast alles macht, wie Erich betont.

„Außer in Australien und Griechenland“ waren die Seyfrieds eigentlich schon überall

Was die beiden besonders verbindet, sind Reisen: „Wir waren praktisch schon überall – außer in Australien und Griechenland“, erzählt Elfriede Seyfried. Besonders oft seien sie auf Teneriffa gewesen. Wenn sie zuhause sind, machen sie gerne Radl-Urlaube, auch mal spontan, seit ein paar Jahren per E-Bike. „Das hält jung und ist lustig“, sind sich die 79-Jährige und der 82-Jährige einig.

Langeweile kennen sie nicht: Erich Seyfried geht regelmäßig ins Fitnessstudio und zum Frühschoppen, wie Elfriede ergänzt, veranstaltet gerne Treffen und Feste („Organisieren kann ich“). Elfriede Seyfried macht gerne „Mädelsurlaub“, wie sie die Reisen mit Freundinnen meist in die Türkei nennt.

Noch eine Leidenschaft teilen sie: Skip-Bo – ein Kartenspiel, dem sie täglich zwei bis drei Stunden frönen. Und selbstverständlich geht es darum, zu gewinnen. Einen Monat lang werden die Punkte mitgeschrieben, Ende des Monats sucht sich der Gewinner ein Restaurant aus, in das ihn der Verlierer einladen muss. All das ist ihnen lieber als Fernsehen. Was ein guter Film ist? „Da sind wir sehr heikel.“