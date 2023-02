„Die Menschen haben gar nichts mehr“: Ozan Iyibas erzählt von Hilfsgüter-Lieferung ins Erdbebengebiet

Von: Andreas Beschorner

Ein bisschen Freude schenken wollten die Neufahrner den Kindern im Erdbebengebiet. © privat

Ozan Iyibas aus Neufahrn brachte mit Freunden Hilfsgüter ins türkische Erdbebengebiet. Im Interview schildert er dem FT die bewegenden Eindrücke.

Neufahrn/Antakya – Es sind Bilder, die er so schnell nicht wieder aus dem Kopf bekommt: Ozan Iyibas aus Neufahrn, der zusammen mit seinem Bruder Cem die Fahrschule Jam leitet, war mit einem voll beladenen Fahrschul-Lkw samt Anhänger im türkischen Erdbebengebiet, um die Menschen dort zu unterstützen. 7000 Kilometer lang war die Reise, die Iyibas und zwei Mitarbeiter der Fahrschule, Erkan Sahin und Wolfgang Riedl, auf sich genommen haben. Nach ihrer Rückkehr hat sich das Freisinger Tagblatt mit Iyibas unterhalten.

Herr Iyibas, Sie kommen gerade aus dem Erdbebengebiet in der Türkei zurück. Haben Sie überhaupt Worte für das, was Sie gesehen haben?

Ozan Iyibas: Nein, manchmal verschlägt es einem die Stimme und man funktioniert einfach nur. Als wir mit unserem Hilfsgüter-Lkw entlang der Trümmer fuhren, waren wir einfach nur geschockt. Ein Erdbeben hat eine ganze Stadt ausgelöscht, Menschen sind gestorben, Familien sind obdachlos. Und dann kam uns ein Kind entgegen, ohne Schuhe, barfuß, bei zwei Grad. Es war herzzerreißend und einfach nur traurig.

Wie ist es dazu gekommen, dass Sie Hilfsgüter in die Türkei gefahren haben?

Als ich von dem Erdbeben erfuhr, war ich sehr besorgt, da auch meine Familie in der Türkei aus der Gegend kommt. Nachdem ich das Ausmaß des Erdbebens erfasst hatte und die schrecklichen Bilder sah, haben wir uns sofort entschieden, zu helfen.

Was hatten Sie alles dabei?

Wir haben innerhalb von drei Tagen über die sozialen Medien einen Aufruf gestartet und haben die Hilfsgüter gesammelt, einzeln verpackt, in Kategorien aufgeteilt und den Lkw beladen. Bis dahin wussten wir noch nicht, ob wir die Genehmigung der Behörden bekommen. Aber wir wollten nicht warten und haben Tag und Nacht daran gearbeitet. Dann kam das Go der Behörden und wir machten uns sofort auf den Weg.

In Neufahrn wurden Lkw und Anhänger mit etlichen Kisten voller Hilfsgüter beladen. Dann machte sich das Gespann auf den über 3000 Kilometer langen Weg in die Türkei. © privat

Wo genau waren Sie? Wie lange dauerte die Fahrt?

Wir haben Kontakt zu Bekannten in der Erdbebenregion aufgenommen und wollten genau wissen, wo die Hilfe dringend benötigt wird. Wir haben dann den Behörden gemeldet, dass wir nach Hatay/Antakya in das Gebiet Samandag fahren wollen. Auch das wurde uns gestattet. Die Fahrzeit hin und zurück hat 97 Stunden gedauert. Wir haben insgesamt 7000 Kilometer zurückgelegt. Es war wirklich sehr anstrengend. Aber als wir die Dankbarkeit der Menschen und vor allem das Lächeln der Kinder sahen, waren die Strapazen der Reise vergessen.

Sie kennen die Türkei von Besuchen Ihrer Familie und Freunden. Was hat es mit Ihnen gemacht, Ihre zweite Heimat so zu sehen?

Wer schon einmal in der Türkei war, weiß, dass es ein wunderschönes Land ist. Es war so surreal für mich, eine Stadt mit Geschichte in Schutt und Asche zu sehen. Ich war einfach nur sprachlos und traurig. Vor allem habe ich mir die ganze Zeit überlegt, wie viele Familien da noch unter den Trümmern liegen. Das war einfach nur unfassbar traurig.

Ein Bild der Zerstörung bot sich den Helfern aus Deutschland in der Region Samandag. © privat

Beschreiben Sie einmal die Lage vor Ort. Was ist für die Menschen gerade das Schlimmste?

Sie müssen sich vorstellen, dass die Menschendort von heute auf morgen gar nichts mehr haben. Zu dem Verlust von Familienmitgliedern kommt noch hinzu, dass sie einfach nichts mehr besitzen. Es verarbeiten zu müssen, dass die Menschen ihre Liebsten verloren haben und die Heimat zu drei Vierteln zerstört ist, setzt den Menschen sehr zu. Viele Überlebende haben ihre Angehörigen in anderen Städten bei Verwandten in Sicherheit gebracht. Die Männer helfen, wo es nur irgendwie geht. Ein Ehepaar mit zwei Kindern stand vor den Trümmern seines Hauses und versuchte eigenhändig, die Großeltern zu finden. Und das ist auch das größte Problem. Die Verantwortlichen kommen ja gar nicht nach. Und es sind noch 90 Prozent der eingestürzten Gebäude nicht durchsucht. Daher verstehe ich auch nicht, dass die Behörden der Hilfsorganisation Navis die Einreise verweigert haben. Die Hilfe wäre dort sehr wichtig gewesen.

Was belastet Sie persönlich am meisten?

Die Schicksale der Menschen, mit denen ich vor Ort sprechen konnte. Als ich einem vierjährigen Mädchen eine Puppe und Schokolade gab, sagte sie zu mir: „Die gleiche Puppe hat mir auch mein Papa geschenkt, aber der ist jetzt im Himmel.“ Dieser Moment belastet mich immer noch und ich weiß, dass es viele solcher Schicksale gibt.

Haben Sie das Gefühl, dass Sie helfen konnten? Oder fühlt es sich an wie der Tropfen auf den heißen Stein?

Für unsere Möglichkeiten hatte ich schon das Gefühl, dass wir helfen konnten. Wir haben rund 500 Familien mit allen Dingen des täglichen Lebens versorgen können. Allerdings für das Ausmaß der Zerstörung war es doch ein Tropfen auf den heißen Stein.

Hatten Sie eine Ahnung, was Sie erwartet, als Sie in Neufahrn in den Lkw gestiegen sind? Wie haben Sie sich darauf vorbereitet? Und stimmten Vorstellung und Realität überein?

Nein, wir hatten keine Ahnung, was uns erwarten würde, mit welchen Widerständen wir rechnen müssen. Wir haben uns gut vorbereitet, die ganzen bürokratischen Hürden mit dem türkischen Konsulat besprochen und die jeweiligen Dokumente für unsere Einreise bekommen. Die Mission war, dass wir die Menschen vor Ort mit unseren Hilfsgütern versorgen. Aber auf der Hinfahrt haben wir an der türkischen Grenze die erste Hürde gehabt. Ein Grenzbeamter hat uns mitgeteilt, dass alle Hilfsgüter beschlagnahmt werden und wir wieder zurück fahren können. Nachdem wir vier Stunden mit diversen Menschen vor Ort, aber auch telefonischen Kontakt mit den Behörden hatten, durften wir weiterfahren. Angekommen im Erdbebengebiet, haben uns in einer befahrbaren Seitenstraße zehn Männer den Weg abgeschnitten und fragten, wo wir mit den Hilfsgütern hinfahren würden. Nachdem wir alle Türen verschlossen hatten und unsere Kontakte vor Ort und die Polizei angerufen hatten, konnten wir auch wieder mit einer Gendarmerie-Eskorte zu unserem Ziel in Antakya/Samandag gelangen.

Vor Ort: Wolfgang Riedl (2. v. l.), Ozan Iyibas (3. v. l.) und Erkan Sahin (4. v. r.) gemeinsam mit den Helfern vor Ort in Antakya. © privat

Ist es Ihnen schwer gefallen, wieder nach Hause zu fahren?

Das war wirklich ein Wechselbad der Gefühle. Auf der einen Seite haben wir uns gefreut, nach sechs Tagen unsere Familien wieder zu sehen, auf der anderen Seite hat man sich die Frage gestellt, ob man wirklich ausreichend helfen konnte. Die Fahrt zurück haben wir ein Stück weit dazu genutzt, unsere Erlebnisse zu besprechen und zu verarbeiten. Aber es wird noch dauern, bis ich das Ganze richtig einordnen kann.

Fast zwei Wochen nach dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet sind die Rettungseinsätze in nahezu allen betroffenen Provinzen der Türkei eingestellt worden – und damit die Suche nach Überlebenden. Wie haben Sie diese Nachricht aufgenommen?

Es ist meines Erachtens ein Armutszeugnis, dass die Rettungseinsätze eingestellt wurden. Als wir vor Ort waren, ist etwa in einem Kilometer Entfernung von unserem Einsatz eine dreiköpfige Familie nach über 240 Stunden lebend aus den Trümmern gerettet worden. Deshalb verstehe ich auch keinesfalls, dass Rettungskräften wie Navis die Einreise verweigert wurde. Die hätten sicherlich das eine oder andere Menschenleben retten können.

