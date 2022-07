Die Neufahrner Jahnschule: „Das Schönste, das es gibt“

Von: Andreas Beschorner

Und die Mitschüler waren ebenso wie die Mamas und Papas, Omas und Opas begeistert von den Vorführungen. Ein fröhlicher und ausgelassener Nachmittag – an dem auch das Wetter bestens passte. © Beschorner

Die Jahnschule in Neufahrn feierte mit einem großen Fest 50. Geburtstag – und die Schulkinder dachten schon an die „Schüler der Zukunft“.

Neufahrn – Wir schreiben das Jahr 1972: In München finden die Olympischen Sommerspiele statt. Ohne Zweifel ein historisches Ereignis. Nur einige Kilometer Luftlinie entfernt – nämlich in Neufahrn – passiert aber auch etwas Historisches: die Grundschule am Jahnweg – kurz: Jahnschule – wird ihrer Bestimmung übergeben. 50 Jahre ist das her. Und das war der großen Schulfamilie samt Anhang am Freitag ein großes Fest wert.

Der Pausenhof war mit Biertischgarnituren gefüllt – freier Blick auf das 50 Jahre alte Schulhaus inklusive. Was die Jahnschule denn so für die Schülerinnen und Schüler bedeute, das erzählten sie am Anfang des Festes selbst: Jahnschule sei Freundschaft, aber auch Zoff, zu lange Hefteinträge, aber auch Checker Tobi schauen, und „Das Schönste auf der Welt“. Dem gab auch Bürgermeister Franz Heilmeier in seinem Grußwort Recht – fast zumindest: „Die Jahnschule ist wirklich mit das Schönste, das es gibt.“

Tänze, Gedichte, Lieder und mehr eingeübt

Und wie das bei solchen Schulfesten – gerade zum runden Geburtstag eines Schulhauses – gute Tradition und ganz wichtig ist, hatten die verschiedenen Klassen und Jahrgänge Tänze, Gedichte, Lieder und manch anderes mehr eingeübt, um es aufgeregt, aber vor allem auch stolz den Eltern und Großeltern, die mitgekommen waren, zu präsentieren.

Da durfte ein bayerischer Tanz in Lederhose und Dirndl ebenso wenig fehlen wie das Lied „Schule ist mehr mehr mehr, immer mehr wissen als vorher“ – oder auch die Idee, eine Zeitkapsel anzufertigen, die demnächst auf dem Schulgelände vergraben wird und in 50 Jahren von den „Schülern der Zukunft“ geöffnet werden soll. Die werden dann Briefe aus der Vergangenheit finden, in denen sich die Schüler fragen, ob es im Jahr 2072 Rolltreppen statt Stufen, selbst schreibende Füller oder vielleicht sogar Roboter gibt, die für einen die Hausaufgaben machen.

Erste Schule befand sich im Mesnerhaus

Schulleiterin Margit Schulan und Konrektorin Annemarie Ellenrieder moderierten nicht nur diesen fröhlichen und ausgelassenen Nachmittag, sondern ließen auch die Geschichte der Jahnschule in Streiflichtern Revue passieren: Nach der ersten Schule im Mesnerhaus (im 19. Jahrhundert) wurde 1959 die Grundschule am Fürholzer Weg eröffnet, die bereits 1964 erweitert werden musste.

1969 folgte die Einweihung der Volksschule am Galgenbachweg, 1970 ging es dann mit den Arbeiten für das Haus am Jahnweg los. Im Juli 1971 konnte man Richtfest feiern, 1972 wurde die Jahnschule mit einem Festakt ihrer Bestimmung übergeben. Kaum zu glauben: Damals habe man noch am Samstag in die Schule gehen müssen, die Klassenstärke lag im Schnitt bei 39. Bereits 1980 wurde der Erweiterungsbau bezogen, weitere Um- und Anbauten folgten im Lauf der Jahre, weil Neufahrn beständig wuchs.

Und als hätte man es absichtlich so terminiert, wurden an jenem Freitag, als die Jahnschule ihren 50. Geburtstag feiert, auf dem Gelände der Alten Halle die ersten Container aufgestellt, in denen als Übergang bis zum Bau der dritten Grundschule in Neufahrn der Nachwuchs unterrichtet wird.

Zeitkapsel wird in 50 Jahren ausgegraben

Jener Nachwuchs, der in 50 Jahren, wenn die Zeitkapsel ausgegraben wird, wissen wird, welche Fächer dann in der Jahnschule unterrichtet werden. Und ob auch dann noch dieser Satz gilt: „Jahnschule ist das Schönste auf der Welt.“

