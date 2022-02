Hohe Trinkwasserqualität rund um Neufahrn

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Bei der Präsentation der Ergebnisse: (v. l.) WZV-Geschäftsführer Franz Rauch, Wassermeister Michael Kilian und Professor Gabriele Chiogna. © Beschorner

Die Qualität des Neufahrner Trinkwassers ist sehr gut. So lautet ein Ergebnis der Studie, die WZV und TUM vorstellten. Beim Brauchwasser sieht es anders aus.

Neufahrn - Wie steht es um Medikamente, deren Abbauprodukte und um Pflegeprodukte im Trinkwasser? Dieser Frage, die die Verbesserung der Trinkwasserqualität im Hinblick auf organische Spurenstoffe verbessern soll, ist die Technische Universität München (TUM) mit einem europaweiten Projekt nachgegangen. Eine der acht über ganz Mitteleuropa verteilten Testflächen: Neufahrn, dort wo der Wasserzweckverband Freising-Süd die Trink- und Brauchwasserversorgung betreibt. Ein Ergebnis der groß angelegten Studie, deren Resultate jetzt präsentiert wurden: Die hohe Trinkwasserqualität aus dem Neufahrner Gebiet ist sichergestellt.

„boDEREC-CE“ lautet der Name des Projekts

„boDEREC-CE“ – das ist der offizielle Name des Projekts, bei dem zwischen August 2020 und Juli 2021 auf dem rund 20 Quadratkilometer großen Einzugsgebiet des WZV Freising-Süd sowohl aus dem tieferen Grundwasserkörper als auch aus dem durch eine Tonschicht davon getrennten oberen Grundwasserkörper als auch aus dem Oberflächenwasser der Isar immer wieder Proben entnommen und auf Spurenstoffe von 125 organischen Chemikalien hin untersucht wurden. Im Zentrum des Interesses standen, so Professor Gabriele Chiogna und seine Mitarbeiterin Rebecca Zinser bei der Vorstellung der Ergebnisse, Spurenelemente von Arzneimitteln und Pflegeprodukten, zu denen auch Sonnenschutz- und Insektenabwehrmittel zählen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Resultate leitete Zinser mit einer „guten Nachricht“ ein: Das Leitungs- und Trinkwasser, das der WZV aus dem Tiefengrundwasser entnimmt, sei frei von Spurenstoffen. Was das oberflächennahe Grundwasser anbetrifft, das für Brauchwasserversorgung hergenommen wird, sehe es etwas anders aus: Da seien drei Spurenstoffe nachgewiesen worden – und zwar solche, die in Insektenabwehrmitteln, in Röntgenkontrastmitteln und als Abbauprodukt des Arzneimittels Allopurinol vorkämen. Freilich: Die Konzentration sei mit 25 bis 70 Nanogramm pro Liter so gering, dass es keinerlei Bedenken gebe. Zum Vergleich: Ein Nanogramm pro Liter liege vor, wenn man drei Kilogramm Zucker in den Starnberger See schütte und kräftig umrühre, verdeutlichte Zinser. Fazit: In diesen Bereichen gebe es keinen Handlungsbedarf.

Wieder anders sieht das aus, wenn man die Messungen betrachtet, die an der Isar vorgenommen wurden: Da nämlich, so Zinser, sei der Nachweis diverser Substanzen mit einer Konzentration von bis zu 300 Nanogramm pro Liter gelungen. Der Grund ist nach Auswertung der Testreihen klar: Die Substanzen werden über das Klärwerk Gut Marienhof in die Isar eingeleitet, im Bereich des Ablaufs des Klärwerks wurden teilweise sogar Konzentrationen im Milligramm-Bereich gemessen.

Experten empfehlen vierte Reinigungsstufe

Die Empfehlung der Wissenschaftler war also deutlich: Um die Spurenstoffkonzentration in der Isar zu verringern, sollte zum einen eine vierte Reinigungsstufe eingebaut werden. Zum anderen sollten Medikamente und Pflegeschutzmittel von den Bürgern nicht mehr in der Toilette, sondern über den Restmüll oder über Apotheken entsorgt werden. Zwar seien die Belastungskonzentrationen in der Isar für den Menschen kein Problem, wohl aber für das Ökosystem. Und dass die Isar weiter im Norden durchaus das Grundwasser infiltriert, sei auch ein Grund, bewusster mit diesen Stoffen umzugehen, so Zinser und Chiogna. Wichtig: Auswirkungen des Forschungsreaktors FRM II in Garching habe man bei der Untersuchung der Wasserproben nicht festgestellt, sagte Chiogna auf Nachfrage.

Franz Rauch, Geschäftsführer des WZV Freising-Süd, zeigte sich zum einen erleichtert über die Resultate der Messungen, was die Trinkwasserqualität angeht. Zum anderen betonte er, man stehe für eine Zusammenarbeit mit der TUM für andere Projekte gerne bereit. Und das nächste Vorhaben stehe schon in den Startlöchern, wie Chiogna verriet. Thema: Mikroplastik in Grund- und Oberflächenwasser. „Da gibt es viel zu tun.“