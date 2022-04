Wegen kinderpornographischer Dateien: Auch Durchsuchungen in Neufahrn und Paunzhausen

Von: Wolfgang Schnetz

Teilen

Auch im Landkreis Freising gab es Durchsuchungen wegen kinderpornographischer Datenträger und Dateien. © Uwe Zucchi/dpa

Wegen Kinderpornographie startete die Polizei am Donnerstag einen Einsatz im Landkreis Freising. Nach Datenträgern wurde in Neufahrn und Paunzhausen gesucht.

Neufahrn/Paunzhausen - Unter Federführung der Kriminalpolizei Erding erfolgten in den frühen Morgenstunden des Gründonnerstag sechs Wohnungsdurchsuchungen in den Landkreisen Erding, Ebersberg und Freising, wie das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord meldet: „Gezielt wurden Personen überprüft, die ins Visier der Ermittler gerieten und in Verdacht stehen, kinderpornografische Dateien zu besitzen oder zu verbreiten.“

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Die Durchsuchungen

Im Kreis Freising gab es je zwei Durchsuchungen im Bereich von Neufahrn und Paunzhausen, war zu erfahren. Bei den beschuldigten Männern im Alter zwischen 25 und 49 Jahren wurden im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen über 600 Datenträger sichergestellt. Des Weiteren wurden in drei Objekten bereits während der Durchsuchung offensichtlich kinderpornografische Dateien festgestellt und beschlagnahmt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Erding dauern an. Die Tatverdächtigen wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die Einsatzkräfte

An der Durchsuchungsaktion waren insgesamt 30 Beamtinnen und Beamte der Kripo Erding, der Zentralen Einsatzdienste Erding und der örtlichen Polizeiinspektionen beteiligt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.