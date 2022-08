Musikalische „Sommernacht“ im Neufahrner Pfarrhof bietet eine besonderer Premiere

In roten Liegestühlen genoss das Publikum das Konzert im Pfarrhof Neufahrn. © Migge

Erstmals haben Anfängerblasorchester und Jugendblasorchester des Echinger Musikvereins St. Andreas ein gemeinsames Konzert bestritten - in der Nachbargemeinde.

Neufahrn - Der Innenhof der Pfarrei St. Franziskus in Neufahrn verzauberte die über 60 vereinsinternen Zuhörer mit seiner besonderen sommerlichen Atmosphäre. Bequem machten es sich diese in roten Liegestühlen. In dieser entspannten Position galt es nur noch, die Augen zu schließen und mit dem Titel „Patricia“ und Cha-Cha-Klängen in die „Sommernächte“, dem Konzertmotto des Echinger Musikvereins, einzutauchen.

Mit „Summer Nights“ führte Benedikt Migge, der Dirigent des Jugendorchesters, weiter zu einer der bekanntesten Melodien der Broadway-Musicals. Die Leiterin des Anfängerblasorchesters, Melanie Simon, übernahm für „Europa“ aus der fünfsätzigen Suite „Five Continents“ den Taktstock des gemischten Orchesters für eine musikalische Reise. Es folgte das nächste Highlight aus George Gershwins weltberühmtem Musical „Porgy and Bess“ mit dem Titel „Summertime“.

Ein Musikstück wurde sogar auf japanisch anmoderiert

Die Moderation der Musikstücke übernahmen jeweils verschiedene Orchestermitglieder aus beiden Orchestern. „A Glorious Summer Day“ von Satoshi Yagisawa wurde sogar auf japanisch anmoderiert. Der Schlusspunkt mit vier Titeln aus dem Animationsfilm „Moana“ entführte die Zuhörer auf eine paradiesische Insel im Südpazifik. Gerne schlossen die Musiker die Leichtigkeit des Konzertes mit einer Zugabe ab.

Gut zu wissen

Die Zusammenarbeit von Anfängerblasorchester und Jugendblasorchester wird beim Musikverein Eching besonders gefördert, unter anderem mit einem gemeinsamen Probenwochenende. Dies ist die beste Vorbereitung für den Schritt vom allein spielenden Instrumentalschüler hin zum gemeinsam spielenden Orchestermitglied. Die Motivation der „Anfänger“ durch die frühe Integration zu den bereits erfahreneren Musikern ist riesig und bestätigt die konzeptionelle Aufbauarbeit von Musikern im Musikverein.

Dieter Migge