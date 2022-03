Ein Feuerteufel in Neufahrn? Kripo ermittelt wegen Brandstiftung an zwei Autos - Zeugenaufruf

Teilen

Die Neufahrner Feuerwehr musste an zwei Tagen hintereinander in Brand geratene Pkw löschen. (Symbolbild) © Armin Forster

Zwei in Vollbrand stehende Autos an zwei Tagen hintereinander haben in Neufahrn nicht nur die Feuerwehr in Atem gehalten, sondern auch die Kripo auf den Plan gerufen.

Neufahrn - Nach zwei Bränden in Neufahrn in auffällig kurzem Abstand bittet die Kriminalpolizei Erding jetzt die Bevölkerung um Mithilfe: Bereits montagfrüh, 14. März, gegen 5.22 Uhr musste ein brennender Kleintransporter in der Von-Halt-Straße von der örtlichen Feuerwehr gelöscht werden. Auch der Zaun eines angrenzenden Hauses wurde dabei beschädigt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

In der Nacht zum heutigen Dienstag, laut Polizei gegen 2.46 Uhr, brannte dann ein weiteres Auto in Neufahrn - diesmal in der Fritz-Walter-Straße. In beiden Fällen entstand jeweils ein Gesamtsachschaden in niedriger fünfstelliger Höhe. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittler gehen inzwischen von vorsätzlicher Brandstiftung aus und suchen daher dringend Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können: Tel. (08122) 9680.

ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.