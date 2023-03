50 Jahre bei der FFW Neufahrn: Kommandant Reinhold Kratzl nimmt seinen Helm

Für seine Nachfolge ist gesorgt: Reinhold Kratzl (l.) mit dem neuen Neufahrner FFW-Kommandanten Stefan Kerber. © Feuerwehr Neufahrn

Am Samstag feiert Neufahrns Feuerwehr-Kommandant Reinhold Kratzl seinen 65. Geburtstag - und damit auch seinen Abschied aus dem aktiven Feuerwehr-Dienst.

Neufahrn - Reinhold Kratzl, der heute 65 Jahre alt wird, war im doppelten Sinn ein großer Feuerwehr-Kommandant: Das lag einerseits daran, dass man oder frau sich an der Einsatzstelle nur kurz umsehen musste, um sofort zu sehen, wo der Kommandant zu finden war. Denn er überragte alle anderen Floriansjünger um ein bis zwei Köpfe. Aber auch ein anderer, viel wichtigerer Grund machte Kratzl zu so einer großen Persönlichkeit: seine Selbstlosigkeit.

Gefährliche Arbeiten lieber selber erledigt

So erinnert sich der Autor dieser Zeilen als einer der Gruppenführer der Wehr an eine besondere Gefahrensituation unter Kratzls Kommando: „Bei Bauarbeiten war eine Gasleitung beschädigt worden und durch das ausströmende Gas herrschte höchste Gefahr! Eine junge Feuerwehrfrau, der künftige Kommandant und ich, beide mehrfache Familienväter, wollten uns gerade in den Gefahrenbereich begeben, um das Gasleck zu verschließen, als uns der Kommandant stoppte, uns das Abdichtwerkzeug aus der Hand nahm und sagte, dass er diese gefährliche Arbeit selbst verrichten würde.“ Kratzls Begründung: Wenn es ihn erwischen würde, dann wäre das in seinem Alter weniger schlimm, als wenn eine junge Frau und zwei Familienväter betroffen wären.

1973, so steht es im vergilbten Dienstbuch, trat Reinhold Kratzl als Jugendlicher in die Freiwillige Feuerwehr Neufahrn ein. In der Folge erklomm er die „Feuerwehrleiter“ Sprosse um Sprosse bis in die höchsten Ämter und Verantwortungsbereiche. So war Kratzl 45 Jahre in der Vorstandschaft des Feuerwehrvereins, davon 20 Jahre als zweiter Vorstand. Ab Mai 2008 bekleidete er für ein Jahr den Posten des stellvertretenden Kommandanten, bevor er Mitte 2009 für sechs Jahre zum Kommandanten der FFW gewählt wurde.

Zweimal wurde er wiedergewählt und erreicht nun nach fast 13 Jahren Führungsverantwortung in seiner dritten Amtszeit die im Land Bayern gesetzlich vorgeschriebene Altersgrenze für den aktiven Feuerwehrdienst. Er absolvierte in seiner Dienstzeit unzählige Lehrgänge, Fortbildungen und Spezialausbildungen sowie alle zwölf Leistungsabzeichen in den Bereichen Löscheinsatz und Technische Hilfeleistung. Er verlässt den aktiven Feuerwehrdienst nun nach einem halben Jahrhundert Einsatz im Rang eines Brandmeisters.

Der zukünftige Feuerwehrkommandant Stefan Kerber betont, dass unter Kratzls Kommando alle Kameraden immer ohne nennenswerte Verletzungen oder Schlimmeres aus ihren nicht ganz ungefährlichen Einsätzen zurückgekehrt seien. Dies sei zusammen mit den Kernaufgaben der Feuerwehr „Retten-Löschen-Bergen-Schützen“ das Allerwichtigste. Kerber (45), dreifacher Familienvater, freut sich nach eigenen Angaben schon sehr auf das neue Amt, ist sich aber auch der Größe der Fußstapfen bewusst, in die er nun tritt.

Großes Lob vom Vereinschef und dem Bürgermeister

Roman Petersen, Vorstand des Feuerwehrvereins, lobt ebenfalls Reinhold Kratzls „unermüdliche Arbeit“ und betont noch einmal die Besonderheit, dass sich Kratzl über die Aufgaben des Kommandanten hinaus stets auch stark für den Feuerwehrverein engagiert hat. Und Neufahrns Bürgermeister Franz Heilmeier würdigt Reinhold Kratzl „als besonderen Menschen und sehr vertrauenswürdigen Partner, der über einen außergewöhnlich langen Zeitraum gezeigt hat, was Ehrenamt mit hoher Fachkompetenz bedeuten kann“. Dadurch habe er sich „in ganz herausragender Weise“ um die Sicherheit in der Gemeinde Neufahrn verdient gemacht.

JENS-PETER LENTRODT