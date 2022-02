Wird 2022 das Jahr der großen Feste? Die Neufahrner Gemeinderäte hätten nichts dagegen

Von: Andreas Beschorner

Fraglich ist, ob Gemeindechef Franz Heilmeier heuer die älteren Neufahrner wieder beim Seniorennachmittag begrüßen kann. Auch das Volksfest 2022 wackelt. © Fischer

2022 könnte in Neufahrn ein Jahr der Feste und der Jubiläen werden. Könnte. Wenn da nicht das Damoklesschwert der Covid-19-Lage wäre.

Neufahrn - Dennoch sind die Vereine optimistisch und haben nun zumindest schon einmal bei der Gemeinde die Durchführung der Feste angezeigt und beantragt. Der Personalausschuss des Neufahrner Gemeinderats teilte diesen Optimismus und hat allen Anträgen Grünes Licht erteilt.

Freiwillige Feuerwehr Mintraching wird 150 Jahre alt

Das erste Jubiläum, das für 2022 geplant ist, ist der 150. Geburtstag der Freiwilligen Feuerwehr Mintraching. Zwischen 27. und 29. Mai soll das Fest stattfinden, der Auftritt einer Live-Band ist geplant. Stattfinden soll die Veranstaltung bei der landwirtschaftlichen Maschinenhalle an der Kirchenstraße 23 in Mintraching. Die notwendige Gaststättenerlaubnis könne in diesem Fall erteilt werden, so die Sicht der Gemeinde, weil das Jubiläum „als ein besonderer Anlass gesehen werden kann“. Zwar seien für den Festumzug und die Freihaltung der Rettungswege verkehrsrechtliche Anordnungen notwendig, doch nichts spreche gegen die Erlaubnis.

50. Geburtstag der Neufahrner Wasserwacht

Dieses Credo gilt auch für ein anderes Fest, das im Jahresverlauf anstehen würde: Vom 23. bis zum 24. Juli würde die Wasserwacht Neufahrn auf der Fläche zwischen dem Galgenbachweiher und dem Skaterpark gerne ihr 50-jähriges Bestehen feiern. Auch das werteten Verwaltung und Gemeinderäte als „besonderen Anlass“, was die Erteilung der gaststättenrechtlichen Erlaubnis zur Folge hatte. In diesem Fall seien keine verkehrsrechtlichen Anordnungen notwendig, so die Verwaltung.

Und auch die Fußballer feiern: 75 Jahre FC Neufahrn

Etwas, das auch für das dritte Jubiläum in 2022 galt: 75 Jahre alt wird der FC Neufahrn heuer. Vom 30. Juni bis 3. Juli will man am Galgenbachweiher feiern, Live-Musik ist geplant. Auch das „ein besonderer Anlass“, auch dafür die Gaststättenerlaubnis, auch da keine verkehrsrechtlichen Anordnungen, auch da Zustimmung von den Gemeinderäten.

Und dann ging es auch noch um das Volksfest in Neufahrn: 2018 war die Ausrichtung für die Jahre 2019 bis 2021 dem Festzeltbetrieb Widmann aus Freising übertragen worden. Wegen Corona mussten die Feste 2020 und 2021 allerdings abgesagt werden. Und auch 2022 sei es nach derzeitigem Stand der Dinge sehr fraglich, ob vom 6. bis 10. April ein Volksfest in Neufahrn stattfinden könne.

Große Fragezeichen hinter dem Volksfest

Weil das alles 2018 nicht vorauszusehen war und der Festzeltbetrieb Widmann von den drei ihm zugesicherten Volksfesten bisher nur eines – nämlich das von 2019 – durchführen konnte, wurde nun der Beschluss aus 2018 abgeändert: Die damalige Vergabeentscheidung betrifft jetzt drei aufeinanderfolgende Volksfeste, sodass Widmann noch zwei Mal das Volksfest ausrichten dürfe, bevor dann wieder eine Neuausschreibung erfolge. Wann immer das dann sein wird.

