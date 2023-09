Einbruch in Neufahrn: Mutmaßlicher Tippgeber mangels Beweisen freigesprochen

Am Ende gab es vor dem Landgericht Landshut für den mutmaßlichen Tippgeber einen Freispruch. Den unterstützte sogar die Staatsanwaltschaft. © dpa

Sogar die Staatsanwältin zweifelte an den „Eckpfeilern der Anklage“: So wurde der vermeintliche Tippgeber im Falle des Einbruchs in Neufahrn freigesprochen.

Neufahrn/Landshut - Er soll der Tippgeber gewesen sein. Laut Anklage sind nach dem Hinweis eines 36-jährigen Kosovaren im Januar 2021 zwei Männer in ein Haus in Neufahrn eingestiegen, haben den dort lebenden Rentner gefesselt und geknebelt und ihn um rund 240 000 Euro erleichtert. Doch nach drei Verhandlungstagen vor dem Landgericht Landshut sah selbst Staatsanwältin Nina Pöschl die „Eckpfeiler der Anklage“ nicht bestätigt und beantragte einen Freispruch.

Die sechste Strafkammer folgte dem Antrag und sprach den 36-Jährigen am Montag vom Vorwurf des schweren Raubes in Mittäterschaft aus tatsächlichen Gründen frei. Dies heiße nicht, so Vorsitzender Richter Thomas Lindinger in der Urteilsbegründung, dass damit die Unschuld des Angeklagten erwiesen sei. „Aber wir haben auch keine Belege für seine Schuld.“ Die Staatskasse hat nun die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Neffe des Opfers (93) soll im Rausch von großer Menge Bargeld erzählt haben

Die beiden 33-jährigen Landsmänner des Angeklagten waren bereits im März von der ersten Strafkammer rechtskräftig wegen schweren Raubes in Mittäterschaft zu Freiheitsstrafen von fünf Jahren und vier Monaten beziehungsweise vier Jahren und vier Monaten verurteilt worden. Während der dreitägigen Beweisaufnahme hatten sie Geständnisse abgelegt und zudem den 36-Jährigen belastet. Dieser sei ein Bekannter des Neffen des 93-jährigen Opfers gewesen, der im Suff ausgeplaudert habe, dass der Rentner eine große Menge Bargeld bei sich zuhause aufbewahre. Der Neffe war eigentlich als Erbe vorgesehen. Als er von der Alkoholsucht seines Neffen erfahren habe, habe er ihn aber aus dem Testament gestrichen, so der 93-Jährige im März vor Gericht. Die Angeklagten hatten noch angegeben, von dem 36-Jährigen gezielt für den Einbruch angeworben worden zu sein. Die Beute wollen sie mit ihm durch drei geteilt haben.

Nachdem die Einbrecher vor Gericht ausgepackt hatten, war der Kosovare festgenommen worden. Auf Anraten seines Verteidigers schwieg er zu den Vorwürfen. „Du lebst keine zehn Jahre mehr in Deutschland“, hatte er der Dolmetscherin zufolge jedoch im März nach seiner Entlassung als Zeuge beim Verlassen des Gerichtssaals einem Angeklagten gedroht.

Drohungen beim Verlassen des Gerichtssaals?

Der damalige Staatsanwalt Patrick Hasenender interpretierte dies vergangene Woche vor Gericht als „er weiß, wo er ihn findet“. Sebastian Bröckner, beisitzender Richter des vorangegangenen Prozesses, bestätigte, dass der Angeklagte einen der Verurteilten in einer anderen Sprache angeblafft hat. Es habe sich wie eine Drohung angehört. Dass dem Einbruch ein Tipp zugrunde lag, hatte die Kammer Bröckner zufolge als erwiesen angesehen durch die Tatsache, dass im Haus des Opfers nicht, wie sonst üblich, alles durchwühlt worden war. Vielmehr sei gezielt in dem Sekretär gesucht worden, in dem sich das ganze Geld befunden habe. Allerdings hatte einer der Einbrecher in seinem Geständnis noch einen weiteren Mittäter benannt.

Aktuell wollte sich der 33-Jährige an gar nichts mehr aus seinem im März erfolgten Geständnis erinnern können, weil ihn in der Haft Depressionen plagen – Lindinger sprach in der Urteilsbegründung von einem „unsäglichen Aussageverhalten“.

Nachermittlungen bezüglich der Finanzen verschiedener Beteiligter verliefen im Sande

Auch der zweite Verurteilte hat das Gericht keinen Schritt weitergebracht: Der Kosovare gab an, einen anderen Mann als Tippgeber gemeint zu haben. Dieser habe den gleichen Vornamen wie der Angeklagte; da müsse es wohl zu einem Missverständnis gekommen sein. DNA-Treffer bezüglich des Angeklagten zu „irgendeiner Spur“ am Tatort hat es nicht gegeben. Und auch Nachermittlungen bezüglich der Finanzen verschiedener Beteiligter verliefen im Sande.

Fazit des Vorsitzenden: Die Aussagen Haseneders und Bröckners seien keine ausreichende Grundlage für eine Verurteilung – was aber nicht heiße, dass der Angeklagte nicht in irgendeiner Form an dem Raub beteiligt gewesen sei. Sei dies tatsächlich der Fall, sagte Lindinger zu dem Angeklagten, so müsse er dies mit seinem Gewissen ausmachen. Das Urteil ist rechtskräftig.

