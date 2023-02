Einbruchsversuch am Neufahrner Altenpflegeheim scheitert kläglich

Ähnlich wie dieser Täter scheiterte der Einbrecher mit seinem Schraubenzieher. © Daniel Bockwoldt

Er probierte es mit dem Schraubenzieher und scheiterte kläglich: Ein Einbrecher in Neufahrn muss wohl noch etwas dazulernen.

Neufahrn - In der Nacht zum Dienstag wollte laut Polizei ein bislang unbekannter Täter in das Altenpflegeheim an der Echinger Straße in Neufahrn einzudringen. Der Täter versuchte vermutlich mittels eines Schraubenziehers die Haupteingangstür aufzuhebeln. „Da die Tür jedoch standhielt, blieb es beim Versuch“, schreibt Neufahrns PI-Chef Michael Ertl.

Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Sachdienliche Hinweise, insbesondere verdächtige Wahrnehmungen durch Passanten, die in der Tatnacht an der Echinger Straße unterwegs waren, nimmt die PI Neufahrn unter der Tel. (08161) 95100.

