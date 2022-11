Eine lange geplantes Baugebiet im Neufahrner Süden könnte bald Realität werden

Von: Andreas Beschorner

Nördlich der Kita (im Hintergrund) soll auf Kirchengrund ein neues Wohngebiet entstehen: Einfamilienhäuser, Geschoßwohnungsbau und öffentlich geförderter Wohnraum sind geplant. Die Überlegungen gehen fast 14 Jahre zurück. © Beschorner

Einfamilienhäuser, Geschoßwohnungsbau und geförderter Wohnraum sind im Süden Neufahrns geplant - seit geraumer Zeit. Nun wurde ein nächster Schritt gemacht.

Neufahrn - Fast 14 Jahre ist es her, als der Neufahrner Gemeinderat erstmals beschloss, für das Areal am ehemaligen Sportplatz II im Süden der Gemeinde einen Bebauungsplan aufzustellen. 2015 wurde der Beschluss bestätigt, 2017 lag die Planung vor. Weil sich aber Verhandlungen und Abschluss des städtebaulichen Vertrags mit der Grundstückseigentümerin über Jahre hinzogen, erfolgte die Auslegung der Pläne erst jetzt. Deshalb konnte der Gemeinderat auch erst jetzt die Einwendungen würdigen und nahm dabei auf Anregung der Verwaltung einige Änderungen vor.

Erschließung durch eine verkehrsberuhigte Spange

Entstehen soll auf dem Areal eine gemischte Bebauungsstruktur aus gereihten Einfamilienhäusern, Geschoßwohnungsbauten und einem Gebäude für öffentlich geförderten Wohnraum im Südosten des Gebiets. Erschlossen wird das Baugebiet durch eine verkehrsberuhigte Spange, von der in diesem Bereich ebenfalls verkehrsberuhigten Albert-Einstein-Straße zum Auweg. Die Fahrbahn soll aber, so der erste Änderungsvorschlag der Verwaltung, nun nicht mehr eine Regelbreite von sechs, sondern nur noch von 3,5 Metern aufweisen – eine Voraussetzung für die Ausweisung als verkehrsberuhigter Bereich.

Weitere Änderungsvorschläge, die vom Rat auch so abgesegnet wurden, betrafen die Baukörper: Die Einfamilienhäuser mit Nebenanlagen werden so gestaltet, dass sie zweigeschoßig mit Dachgeschoß eine Wohnfläche bis 150 Quadratmeter ermöglichen. Diese Grenze müsse explizit festgesetzt werden, damit nicht entsprechend der Satzung ein dritter Stellplatz erforderlich werde, den man in dem vorliegenden Konzept nicht realisieren könne.

Geschoßwohnungsbau wurde konzeptionell neu gestaltet

Konzeptionell neu gestaltet wurde auch der Geschoßwohnungsbau, bei dem eine halböffentliche, der Erschließungsstraße zugewandte Zone ausgebildet wurde, die für Begegnung, Aufenthalt und Kinderspiel dient. Die Baukörper sind dreigeschoßig mit zurückgesetztem Attikageschoß geplant und beinhalten jeweils rund elf Wohneinheiten – Tiefgarage inklusive.

Das Konzept für den Baukörper des öffentlich geförderten Wohnungsbaus hat die Verwaltung ebenfalls an die Anforderungen der aktuellen Stellplatzsatzung angepasst. Die Stellplätze sollen wie bisher geplant oberirdisch nachweisbar sein. Für eine spätere Umwandlung in frei finanziertem Wohnraum nach Ablauf der Bindefrist könne unter dieser Stellplatzfläche nachträglich eine Tiefgarage eingebaut werden, um den dann geltenden Stellplatzschlüssel zu erfüllen.

Das Nord-Süd ausgerichtete Hauptgebäude kann bis zu fünf Geschoße hoch werden, der winkelförmige Anbau auf der Westseite ist auf zwei Geschosse begrenzt. So seien bis zu 18 Wohnungen mit durchschnittlich 75 m2 möglich.

Zudem werde auf konsequente Nutzung der Dachflächen geachtet. Will heißen: Die Einfamilienhauszeilen erhalten ein 30 Grad geneigtes Satteldach mit Flächen nach Ost und West, das für eine optimal verteilte Stromerzeugung durch Photovoltaik für den Eigenverbrauch geeignet ist. Die Geschoßwohnungsbauten erhalten Flachdächer, die als Dachterrassen, begrünte Regenrückhalteflächen oder Flächen für die Stromerzeugung zu nutzen sind. Ebenso wurden alle Dächer der Nebenanlagen zur Begrünung vorgesehen, die Überdachungen der oberirdischen Stellplätze und Tiefgaragenabfahrten auch für die Installation von PV-Modulen.

Baugebiet erreicht so insgesamt einen Autarkiegrad von 68,5 Prozent

Die PV-Flächen auf den Einfamilienhausgrundstücken reichen aus, um den gesamten Energiebedarf für Stromverbrauch, Warmwasserbereitung und Heizen (Grundwasserwärmepumpe) eines vierköpfigen Haushalts sowie für das Laden eines Elektrofahrzeugs zu decken. Beim geförderten Wohngebäude können fast 61, bei den Geschoßwohnungen immerhin 37 Prozent des künftigen Energiebedarfs selbst erzeugt werden. Das Baugebiet erreicht einen Autarkiegrad von 68,5 Prozent. All das traf auf die Zustimmung des Gemeinderats. Das städtebauliche Konzept wird nun überarbeitet und erneut öffentlich ausgelegt.

