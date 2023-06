Massive Rauchentwicklung in Neufahrn: Lkw und Sattelauflieger brennen komplett aus

Von: Andrea Hermann

Rund 100 Einsatzkräfte der Landkreis-Feuerwehren waren am Sonntag beim Großbrand in Neufahrn im Einsatz. © Thomas Gaulke

Großeinsatz der Feuerwehren am Sonntagvormittag in Neufahrn: Auf dem Gelände einer Firma am Römerweg sind ein Lkw mit Zugmaschine und vier Sattelauflieger komplett ausgebrannt.

Neufahrn - „Massive Rauchentwicklung“ war laut Kreisbrandrat Manfred Danner am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr in Neufahrn zu sehen. Auf dem Gelände einer Firma am Römerweg waren aus bislang ungeklärter Ursache ein Lkw mit Zugmaschine und vier Sattelauflieger ausgebrannt. Zwar waren die Anhänger leer, doch da es sich laut Danner um Kühlanhänger mit Isolierung gehandelt hatte, kam es zu dieser heftigen Rauchentwicklung.

Rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren Mintraching, Neufahrn, Eching, Pulling und Achering sowie die Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung und die Komponente Messtechnik waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Auch die Feuerwehr Altenerding rückte mit dem Ölsanimat an, um das ausgelaufene Diesel-Wasser-Gemisch zu separieren und abzupumpen.

Von der Polizei wurde um 10.26 Uhr das THW Freising alarmiert, um zum einen die Einsatzstelle mittels Bauzaun abzusichern, zum anderen die Überreste des Brands mittels Kettenbagger und Radlader auf der Fläche zu verteilen, wie THW-Ortschef Michael Wüst auf FT-Nachfrage erklärte. Dadurch sollen zum einen mögliche Glutnester ausfindig gemacht, zum anderen den Ermittlern der Kripo die Arbeit erleichtert werden.

Bis in den Nachmittag hinein zieht sich der Einsatz für die Feuerwehren und das THW. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe gibt es seitens der Polizei aktuell noch keine Angaben.

