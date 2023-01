Mit einem Faschingsscherz fing alles an: Jetzt feiern die von Kochs aus Neufahrn Eiserne Hochzeit

Mit einem großen Geschenkkorb gratulierte 3. Bürgermeister Ozan Iyibas (l.) den Jubilaren Anna und Eckhart von Koch zur Eisernen Hochzeit. © Fischer

Anna (84) und Eckhart von Koch (92) aus Neufahrn haben ihr Glück einem Faschingsscherz zu verdanken. Jetzt sind sie seit 65 Jahren miteinander verheiratet.

Neufahrn - Eine Freundin von Annas Schwester hatte bei einem Kaffeehausbesuch im heimischen Lauterecken ein Auge auf Eckhart geworfen. Die Schwestern kamen überein, sich beim anstehenden Faschingsball einen Spaß mit ihr zu erlauben. Jedes Mal, wenn die Freundin mit Eckhart tanzte, wurde sie abgeklatscht. Beim Ball trugen die Frauen Masken. Aber Eckhart erkannte seine Favoritin auch so. An den Augen. Es war Anna. Seither sind die beiden ein Paar. Am Mittwoch feierten die von Kochs, die 2007 aus Oberschleißheim nach Neufahrn gezogen sind, Eiserne Hochzeit.

Man machte sich Komplimente. Er nannte sie seine „Traumfrau“. Sie fand, dass man sich immer gut vertragen habe. „Auch wenn wir uns mal die Meinung gesagt haben – das war‘s aber dann auch“, verriet Anna von Koch das Erfolgsrezept ihrer Ehe. Wie groß die Liebe bis heute ist, zeigte sich dann beim Erinnerungsfoto mit Neufahrns 3. Bürgermeister Ozan Iyibas. Die Braut gab ihrem Bräutigam spontan einen dicken Kuss. Iyibas nötigte das sichtlich harmonische Paar Respekt ab. „Es ist schon eine Rarität, eine Eiserne Hochzeit feiern zu können“, sagte er. Iyibas hatte für das Jubelpaar nicht nur die Glückwünsche der Gemeinde nebst einem großen Geschenkkorb mitgebracht, sondern war auch stellvertretend für Landrat Helmut Petz gekommen, um zu gratulieren.

Von Kanada kam Eckhart von Koch in den Landkreis Celle

Eckhart von Koch stammt ursprünglich aus Kanada. Seine Eltern wollten jedoch, dass er in Deutschland zur Schule geht. So kam er im Alter von zehn Jahren nach Faßberg im Landkreis Celle. Der Rundfunkmechaniker und Elektriker heuerte später bei einer Firma an, die Bodenuntersuchungen durchführte.

Nach der Hochzeit im Januar 1958 verschlug es das Paar nach München. Von da zog man nach Oberschleißheim und schließlich nach Neufahrn um. Die Eheleute bekamen drei Töchter: Andrea (60), Bettina (58) und Christina (57). Anna von Koch war bis auf ihre Mutterschafts- und Erziehungszeiten stets berufstätig. Sie arbeitete lange Zeit bei C & A in Lohhof.

Das eigene Segelboot hat man einfach verschenkt

Bald blieb auch Zeit und Geld für Urlaub. Im Laufe der Jahre hat man mit dem Wohnmobil bestimmt 15 oder 16 Länder in Europa bereist. Los ging es gleich nach der Hochzeit. Die Flitterwochen verbrachte man in Italien. Das frisch gebackene Ehepaar war mit Kleinwagen und Zelt unterwegs. Die Strecke führte bis nach Neapel und Salerno. Später haben die von Kochs dann noch ihre Leidenschaft zum Segeln entdeckt. Am Starnberger See hat man sich zunächst eine kleine Jolle zugelegt. Es folgte ein stattliches Segelboot. Die „Neptun 26“ lag bei Seeshaupt vor Anker. Das Paar war auch engagiert im örtlichen Segelclub: Er als Hafenwart, sie in der Regattaleitung. 2015 hat man damit aufgehört – und das Boot einfach verschenkt. Andere sollten auch noch ihre Freude daran haben. Typisch für Anna und Eckhart von Koch.

Eckhart von Koch stellt zufrieden fest: „Wir haben aus allem das Beste gemacht, aber auch immer Glück gehabt!“ Zum Beispiel damals, als er in München auf Arbeitssuche war, durch Zufall Job und Drei-Zimmer-Wohnung auf einmal an Land zog – „das war der Hammer“, erinnert er sich.

Alexander Fischer