Ein Unbekannter hat an den Mühlseen bei Neufahrn zwei Kinder mit Geld gelockt. Er bot ihnen zehn Euro. Die Polizei fahndet mit einer Personenbeschreibung.

Neufahrn – Eltern in Neufahrn und Umgebung sind beunruhigt. Ein Mann hat versucht, einen Buben (10) und ein Mädchen (7) mit Geld zu locken. Wie die Polizei mitteilt, waren die Kinder am Mittwoch gegen 19.30 Uhr an den Mühlseen. Der Mann hat beide kurz hintereinander angesprochen und ihnen zehn Euro geboten.

Die Beamten wissen nicht, was er gesagt und was er mit seinem Angebot bezweckt hat. Der Bub und das Mädchen haben richtig reagiert. Sie sind zu ihren Eltern gelaufen. Diese haben dann die Polizisten alarmiert. Als sie an den Seen eintrafen, war der Mann schon verschwunden. Eine Suchaktion in der Umgebung blieb erfolglos.

Unbekannter hat eine auffällige Beule an der Stirn

Der Unbekannte soll 20 bis 25 Jahre alt, zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß und schlank sein. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hat er blonde Haare, trug eine Brille und hatte eine auffällige Beule auf der Stirn. Außerdem war der mutmaßliche Täter mit einem Motorroller mit unbekanntem Kennzeichen unterwegs.

Bei der Polizei in Neufahrn sind bereits einige Hinweise zu dem Vorfall eingegangen. Denen gehen die Beamten jetzt nach.

