Endspurt auf der Tierheim-Baustelle bei Dietersheim

Einweihungstermin steht fest

von Manuel Eser

Fast zehn Jahre lang hat er in dieses Projekt investiert, jetzt steht Josef Popp kurz vor dem Ziel: Am 22. Juli soll die Einweihungsfeier für das neue Tierheim bei Dietersheim stattfinden. In Betrieb gehen wird es schon früher. Bis dahin ist aber noch einiges zu tun.