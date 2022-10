Energiesparen: Weniger Weihnachtslichter in Neufahrn - Spezielles Konzept für Christkindlmarkt

Von: Andreas Beschorner

Kein „Komplettverzicht“: Der Neufahrner Christkindlmarkt wird auch heuer beleuchtet. Etwas zumindest. Archiv: YILMAZ © Yilmaz (Archiv)

In Sachen Weihnachtsbeleuchtung und Christkindlmarkt hat sich der Neufahrner Personalausschuss auf eine Zwischenlösung geeinigt.

Neufahrn – Ja ist denn scho Weihnachten? Noch nicht. Aber in Neufahrn hat der Personal-, Sozial- und Kulturausschuss jetzt einige wichtige Beschlüsse gefasst, die die Richtung vorgeben, wie man angesichts der unsicheren Corona-Lage und der angesagten Energieeinsparung die Vorweihnachtszeit begehen will. Stichworte: Weihnachtsbeleuchtung und Christkindlmarkt.

Was die Weihnachtsbeleuchtung betraf, berichtete die Verwaltung von der Diskussion, die dazu in der vergangenen Sitzung der NordAllianz geführt worden war (wir berichteten). Während die Mehrheit der Kommunen auf eine Weihnachtsbeleuchtung verzichten wolle, werde Ismaning eine Weihnachtsbeleuchtung aufhängen. In Neufahrn, so hat es der Ausschuss jetzt beschlossen, wird man eine Zwischenlösung wählen: Einen „Komplettverzicht“ auf Weihnachtsbeleuchtung lehnten die Gemeinderäte einstimmig ab. Schließlich habe man bereits auf LED umgerüstet.

In einer Straße wird auf Weihnachtsbeleuchtung verzichtet

Weil aber die Weihnachtsbeleuchtung grundsätzlich an die Straßenbeleuchtung gekoppelt sei, könne man keine zeitliche Begrenzung vornehmen. Wichtig – und das war für die Entscheidungsfindung ausschlaggebend: Lediglich im Bereich des Marktplatzes sei die Weihnachtsbeleuchtung separat und einzeln verlegt, dort könne man mit einer Zeitschaltuhr arbeiten. Und so entschied der Ausschuss mit 7:4 Stimmen, in der Bahnhofstraße auf die Weihnachtsbeleuchtung zu verzichten. In der Folge votierte die Mehrheit dafür, auf dem Marktplatz und auf dem Rathausplatz Weihnachtsbeleuchtung zu installieren – Christbaum inklusive.

Eine Art Zwischenlösung wird es auch für den Neufahrner Christkindlmarkt geben: War der seit 2016 stets als eintägige Veranstaltung durchgeführt worden, so hatte man für 2021 wegen der Pandemie-Situation ein spezielles Konzept entworfen, das dann aber letztlich den steigenden Infektionszahlen zum Opfer fiel. 2021 gab es keinen Christkindlmarkt. Genau dieses Konzept holen die Verantwortlichen jetzt für 2022 wieder aus der Schublade – in der Hoffnung, dass Covid-19 dieses Mal keinen Strich durch die Rechnung macht.

So steht es um den Christkindlmarkt in Neufahrn 2022

Kern des Konzepts sind folgende Punkte: Der Markt wird auf drei Tage (25. bis 27. November) entzerrt, eine räumliche Entzerrung durch eine Begrenzung auf die rund 20 abschließbaren Holzbuden ist vorgesehen. Die Teilnehmer werden verpflichtet, alle möglichen Einsparungsmaßnahmen durchzuführen. Dieses Konzept, von dem man hofft, dass es 2022 zur Umsetzung kommen kann, wurde im Ausschuss einstimmig abgesegnet.

