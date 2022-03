Mintrachinger Tierheim wird erweitert - in Form einer Personalwohnung und der Polizei-Quarantänestation

Von: Andreas Beschorner

Eng geht’s im Mintrachinger Tierheim zu: Jetzt allerdings wird die Einrichtung in zwei Teilbereichen erweitert. © Tierheim

Das Tierheim bei Mintraching wird erweitert. Zwei Teilprojekte, die aus Kostengründen zunächst nicht realisiert werden konnten, sollen nun verwirklicht werden.

Neufahrn - Der Neufahrner Bauausschuss genehmigt jeweils einstimmig die Errichtung einer Personalwohnung und einer Polizeiquarantänestation auf dem Areal bei Mintraching. Beide Vorhaben, so Bauamtsleiter Michael Schöfer, seien von Anfang an Inhalt des Konzepts für den Tierheimbau gewesen, seien dann aber wegen fehlender finanzieller Mittel seitens des Tierschutzvereins Freising zunächst nicht realisiert worden. Jetzt aber habe sich die Finanzlage des Vereins gebessert, sodass man beide Maßnahmen in die Tat umsetzen wolle.

Wohnung ist wichtig, damit sich auch nachts jemand um die Tiere kümmern kann

Im einen Fall handle es sich um eine rund 67 Quadratmeter große Tierpflegerwohnung, die deshalb wichtig sei, damit auch nachts eine Person vor Ort sei, um sich um kranke und junge Tiere zu kümmern. Zwei zusätzliche Stellplätze für die Wohnung seien vorgesehen, Ausgleichsmaßnahmen für die Versiegelung seien vorgelegt worden. Kurz: Es stünden keine Gründe gegen eine Genehmigung. Christopher Aichinger (FW) betonte, es sei selbstverständlich wichtig, dass sich auch nachts jemand um die Tiere kümmere. Er finde es nur schade, dass die Wohnung als eine Art Bungalow geplant sei und so Flächen in Anspruch nehme, die man sonst vielleicht den Tieren als Auslauf bieten könne.

Im anderen Fall geht es um eine Polizeiquarantänestation, die derzeit, weil beim Tierheimbau die Mittel fehlten, nur in Form einer Containerlösung an der für die Quarantänestation vorgesehenen Stelle vorhanden sei. Die neue Quarantänestation müsse und werde also anderswo errichtet werden, was einen neuen Bauantrag zur Folge hatte. Einzuwenden gebe es dagegen allerdings nichts. Und deshalb erhielt auch dieser Bauantrag ein einstimmiges Votum.