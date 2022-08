Familie in Angst: Randalierer (29) aus Neufahrn wird in Klinik eingeliefert

Teilen

Die Polizei musste den Randalierer schließlich in Gewahrsam nehmen. © Bundespolizei

Durchgedreht ist ein 29-Jähriger am Samstag in Neufahrn. Er versetzte seine Familie in Angst und Schrecken. Schließlich landete er in einem Klinikum.

Neufahrn - Der Mann verhielt sich laut Polizeibericht so aggressiv, dass seine Familie aus Angst vor ihm die Polizei verständigte. Als die Beamten vor Ort eintrafen, ging der alkoholisierte Mann direkt auf sie zu und schubste einen von ihnen. Der 29-Jährige wurde daraufhin gefesselt, leistete dabei aber Widerstand und beleidigte die Beamten. Der Neufahrner wurde schließlich zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen, in der Hoffnung, dass er sich beruhigen würde.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Tatsächlich war das Gegenteil der Fall: Der Mann verstopfte die Toilette der Haftzelle und setzte sie unter Wasser. Als das Wasser abgedreht worden war, trat er derart kräftig gegen die Toilette, dass sie aus der Wand brach. Dadurch verletzte sich der 29-Jährige leicht. Mit seinem Blut beschmierte er daraufhin die Wände. Währenddessen beleidigte und bedrohte er die Beamten.

Er wurde schließlich wegen „akuter Fremdgefährdung“, wie die Polizei berichtet, in einer Klinik untergebracht.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.