Fazit des Neufahrner Tagesmütterprojekts: Großtagespflegestellen sind gefragt wie nie

Tagesmütter sind eine Alternative zur Kita - auch in Neufahrn.

Jahresbericht Thema im Sozialausschuss

Von Andreas Beschorner schließen

Der Trend geht in Bayern in Richtung Großtagespflegestellen. Das Tagesmütterprojekt Neufahrn macht da keine Ausnahme, wie aus dem Jahresbericht 2022 hervorgeht.

Neufahrn - Der Bericht wurde am Mittwoch von Leiterin Martina Bock dem Sozialausschuss der Gemeinde vorgelegt. Darin war unter anderem zu lesen: Im Jahr 2022 konnte man mit der dritten Großtagespflege am Marktplatz, mit den „Marktzwergerln“, starten, in der seit Januar 2023 zehn Plätze zur Verfügung stehen.

12.238 Tageskinder werden aktuell im Freistaat von 3147 Tagesmüttern betreut

In Bayern werden 12.238 Tageskinder von 3147 Tagesmüttern betreut. Dabei gibt es insgesamt 462 Großtagespflegestellen sowie 63 Mini-Kitas mit 708 Kindern. Der Trend in Richtung Großtagespflegestellen erhöhte sich damit nochmals. Laut Sozialministerium arbeiteten im November 2022 schon 29,4 Prozent der Tagesmütter in Großtagespflegestellen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Schwierig sei es derzeit, so eine wichtige Aussage der Bilanz 2022, Tagesmütter für die klassische Kindertagespflege zu Hause zu gewinnen. Hier seien Anreize wie etwa Investitionskostenzuschüsse, Energiepauschalen oder freiwillige erhöhte Pflegegelder seitens der Gemeinde notwendig, um den Beruf attraktiv auszugestalten, steht im Jahresrückblick geschrieben. Viele Gemeinden unterstützten mittlerweile die Plätze in der Kindertagespflege und auch die Einrichtung von neuen Großtagespflegestellen, weil der Fachkräftemangel in den Kindertageseinrichtungen oft zu Gruppenschließungen führt und die den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung erfüllenden Plätze deshalb nicht zur Verfügung stünden.

18 Tagesmütter sind derzeit beim Neufahrner Projekt beschäftigt

In Neufahrn wurden zum 1. Januar 71 Tageskinder von Tagesmüttern betreut. 52 davon waren neu vermittelte Tageskinder, 53 Pflegeverhältnisse wurden beendet (44 weil der Betreuungsbedarf entfiel, acht wegen Umzugs und ein Fall wegen des Wechsels der Tagesmutter). 19 Kinder werden bis zu 20 Wochenstunden betreut, 52 bis zu 45 Wochenstunden, so weist es die Statistik aus. Ein Kind ist jünger als ein Jahr, 65 sind ein und zwei Jahre alt, fünf Kinder sind drei und vier Jahre. 18 Tagesmütter sind derzeit beim Neufahrner Projekt beschäftigt, 17 von ihnen haben drei bis fünf Pflegeplätze, alle 18 besitzen sowohl die Pflegeerlaubnis als auch die tätigkeitsbegleitende Qualifizierung.

Zur Erinnerung: Gestartet worden war das Tagesmütterprojekt in Neufahrn am 1. September 1996 mit vier Tagesmüttern, die fünf Tageskinder betreuten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.