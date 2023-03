Wegen hoher Stromkosten: FC Mintraching erhöht die Mitgliedsbeiträge

Von: Nico Bauer

Teilen

Ehrung treuer FCM-Mitglieder: (von links) Vorsitzender Gökhan Tam, Cäcilia Hohlenburger, Siegfried Pflügler, Inge Preuß, Otto Banek. Liane Grassl, Werner Koch, Inge Schiller, Peter König, Elisabeth Manhart und Wolfgang Stutz. © Bauer

Volles Programm in der Jahreshauptversammlung des FC Mintraching: Man wählte einen neuen Vorstand und gab grünes Licht für die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge.

Mintraching - Nachdem die Vorstandschaft einen gut aufgestellten Verein präsentiert hatte, zeigten die Mitglieder ihre Zufriedenheit mit Applaus – und reibungslosen Wahlen. Gökhan Tam wurde als Vorsitzender ebenso einstimmig bestätigt wie der 2. Vorsitzende Bernhard Mühlberg, Kassier Jochen Schmitt und Schriftführer Mario Busch. Die drei Beisitzer Fritz Warhalla, Georg Kreuzer und Otto Banek bilden den Vereinsrat.

Zum 1. Januar 2024 werden die Beiträge um rund 25 Prozent angehoben

Die Vorstandschaft beantragte eine Anhebung der Mitgliedsbeiträge, weil man heuer mit den Abschlagszahlungen eine Steigerung der Stromkosten um gut 9000 Euro erwartet. Zum 1. Januar 2024 werden also die Beiträge um rund 25 Prozent angehoben, was dann auch die benötigten 9000 Euro Mehreinnahmen bringt. Die neuen Jahresbeträge betragen für Erwachsene 150 Euro (bisher 120), für Jugendliche 120 (95), für Kinder 110 (90), für Ehepaare 205 (165), für Familien 250 (200) und für Senioren 125 Euro (100). Sportreferentin Manuela Auinger sagte, dass Erhöhungen in vielen Vereinen mit eigenen Sportanlagen bevorstehen, „ihr seid halt jetzt die Ersten“.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Von den Mitgliedern kamen einige Fragen und Anregungen für die Finanzierung des Vereins. Ideen waren beispielsweise ein Sonderzuschlag in diesem Jahr oder Spartenbeiträge in allen Abteilungen. Der FCM bleibt aber bei seinem einfachen System und bekommt im Vergleich zu anderen Clubs immer wieder die Bestätigung, trotz der Erhöhung noch sehr günstig zu sein. Letztlich wurde die Beitragserhöhung ohne Gegenstimmen bei nur einer Enthaltung beschlossen.

Wiedergewählte Führungsriege: (von links) Jochen Schmitt, Gökhan Tam und Mario Busch. Es fehlt: Bernhard Mühlberg. © Bauer

In seinem Rechenschaftsbericht hatte der Vorsitzende Gökhan Tam („Wir haben sehr viel getan“) einiges zu berichten. Der aktuell genau 400 Mitglieder starke Verein hat nach Corona den Sportbetrieb wieder aufgenommen und mit 13 gefangenen Maulwürfen die Qualität des Fußballplatzes gesichert. Neu gegründet wurde die Abteilung Kinderturnen. Im Jahresabschluss erwirtschaftete der Verein mit 1531 Euro ein kleines Minus, weil ein Wasserschaden der Tennisabteilung dazwischenkam. Mit 31 000 Euro an Rücklagen hat man eine kleine Basis für die Finanzierung der auf 600 000 Euro geschätzten Sporthalle.

Treue Mitglieder geehrt

50 Jahre: Otto Banek

45 Jahre: Karin Gast, Liane Grassl, Elisabeth Manhart, Siegfried Pflügler, Inge Preuß, Inge Schiller, Elisabeth Schranz.

35 Jahre: Arno Haimerl, Florian Meidinger, Johann Schranz.

30 Jahre: Cäcilia Hohlenburger, Werner Koch, Gabriele Schromm, Wolfgang Stutz.

25 Jahre: Martin Faltermeier, Josef Hölzl, Peter König, Reinhardt Smykalla.

15 Jahre: Rainer Buckl, Siegfried Burglechner, Uwe Feyler, Reinhard Olbert, Robert Seichert.

10 Jahre: Sophia Hick, Isabella Hick, Alexander Mademann, Dursun Sasmaz, Kurt Sawalle.