Volles Programm beim Tag der offenen Tür: Neufahrns Floriansjünger zeigen ihr Können

Rund 600 Besucher nutzten den Tag der offenen Tür, um hinter die Kulissen der Neufahrner Feuerwehr zu schauen. © Lehmann

Großeinsatz für die Neufahrner FFW: Rund 40 Feuerwehrler zeigten beim Tag der offenen Tür zahlreichen kleinen wie großen Gästen ihre Einsatzstärke.

Neufahrn - Eingeladen zu diesem Event waren seitens der FFW Neufahrn auch die Drohnengruppe der Landkreisfeuerwehr sowie die örtliche Polizei, an deren Stand sich unter anderem Nachwuchspolizist Michael informierte. Da auch die Sonne großes Interesse an der Veranstaltung zeigte, kamen Wasser, Limonade und Bier zum Abkühlen gerade recht.

Mitten auf dem Platz stand plötzlich ein Gartenhäuschen in Flammen

Mit großen Augen verfolgten insbesondere die Kinder die Vorführungen der Wehr. Gestartet wurde mit einer Übung im Gebäude, der sích die Rettung einer jungen Frau – mit der Drehleiter vom Balkon – anschloss. Mitten auf dem Platz stand plötzlich ein kleines Gartenhäuschen in Flammen, das unverzüglich von der Jugendfeuerwehr professionell gelöscht wurde.

Anschließend musste man noch einen Fettbrand in einer Küche in den Griff bekommen, und man befreite einen Verletzten, der nach einem Verkehrsunfall in sein Auto eingeklemmt war. Die 600 Besucher konnten sich außerdem bei Führungen durch das FFW-Haus informieren.

