Anfassen, riechen, schmecken: Was Neufahrner Drittklässler auf dem Gemüseacker erleben

Teilen

Mit „Bäuerin Caro“ auf dem Gemüseacker: Carolin Pflügler (r.), die Betriebsleiterin, zeigte den Neufahrner Grundschülern, was dort so alles wächst. © Brigitte Mogensen

35 Buben und Mädchen der Grundschule am Fürholzer Weg hatten einen ganz besonderen Freiluft-Unterricht: auf dem Feld von Carolin Pflügler in Neufahrn.

Neufahrn - An einem verhangenen Montagmorgen gegen 8.30 Uhr: Am Ortsrand von Neufahrn steht Carolin Pflügler auf ihrem Gemüseacker. Die Betriebsleiterin trägt „Dienstkleidung“. Das heißt: ein grünes T-Shirt mit der Aufschrift „Pflüglerhof anno 1913“ und den Konturen eines Pfluges, dazu die Umrisse von Kartoffeln und Getreide. Sie erwartet Besuch: Zwei dritte Klassen der Grundschule am Fürholzer Weg haben sich angemeldet – für zweieinhalb Stunden im Rahmen der Aktiv-Wochen „Sommer.Erlebnis.Bauernhof“ des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg-Erding. Das ist eine Aktion zum zehnjährigen Jubiläum des Programmes „Erlebnis Bauernhof“, das noch bis zum 29. Juli läuft.

So sieht ein realistisches Bild bäuerlicher Arbeit aus

Das kostenfreie Lernprogramm „Erlebnis Bauernhof“ existiert seit 2012. Es zielt da-rauf ab, dass Schülerinnen und Schülern der zweiten bis zehnten Jahrgangsstufe aller Schularten Landwirtschaft hautnah erleben können. Denn Bauernhöfe sind nun mal ideale Orte, um spielerisch mit allen Sinnen zu begreifen, wo und wie Lebensmittel produziert werden. Zudem will der Freistaat auf diesem Wege ein realistisches Bild nachhaltiger bäuerlicher Arbeit zeichnen und Kinder für Produkte aus heimischer Erzeugung sensibilisieren.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.

Die Zeiger der Kirchturmuhr zeigen 8.45 Uhr. Jetzt drängen sich rund 35 Drittklässler um Carolin Pflügler. Die stellt sich als „Bäuerin Caro“ vor. „Diesen Begriff verwende ich mit Absicht, um zu verdeutlichen, dass meine Kollegen und ich ganz normale Leute sind – also nicht veralteten Klischees entsprechen“, stellt die Betriebsleiterin klar. Dann geht es los. Und zwar mit einer Handvoll Kräuter vom Feld – darunter Schnittlauch, Petersilie, Rucola und Co.. Wer will, kann probieren und erzählen, wie Kräuter zu Hause auf den Tisch kommen: bei dem einen als Butterbrot-Belag, bei der anderen wird damit Suppe verfeinert oder Kräuterquark zu Kartoffeln gereicht.

Nach diesen Gaumenfreuden geht´s ans Bestimmen von Gemüsesorten: Blumen-kohl und Brokkoli, Fenchel und Spitzkraut, aber auch rote Beete, Stauden- und Knollensellerie stehen auf dem Programm. Immer wieder erntet Carolin Pflügler Gemüse, schneidet es auf und verteilt das Fingerfood; zum Beispiel einen Kohlrabi. „Ist das Salat?“, fragt eine Drittklässlerin „Kohlrabi kennen immer weniger Kinder“, erklärt Pflügler später, „aber schmecken tut Kohlrabi fast allen.“ Mit anderen Worten: Kohlrabi bleibt unvergessen. Und das könnte anschließend zum Wunsch führen, dass Eltern diesen zartgrünen knackigen Gemüsesnack auch daheim reichen.

Klassenlehrerin Wiebke Marciniak kennt das Gemüse: „Das ist bunter Mangold“

Auch ein anderes Gemüse wird sicherlich nicht in Vergessenheit geraten: Dessen grüne Blätter sind bis zu 30 Zentimeter groß, die Farbe der Stängel variiert zwischen gelb-orange-rote. „Wer weiß, was das ist?“, fragt die 36-jährige Landwirtin in die Runde. Sie hält das Gänsefußgewächs – eine Verwandte der Roten Beete – in die Höhe. „Rhabarber“, schallt es im Chor übers Feld. „Nicht ganz!“ Das ist der Moment, indem Carolin Pflügler in Absprache mit den Schulkindern die Lehrer befragt. „Die treffen auch nicht immer ins Schwarze“, verrät sie. Aber zur Ehrenrettung sei angemerkt: Klassleiterin Wiebke Marciniak kennt das Gemüse. „Das ist bunter Mangold.“

In den vergangenen zehn Jahren haben bayernweit mehr als 313 000 Kinder und Jugendliche am „Erlebnis Bauernhof“ teilgenommen. Landwirtin Carolin Pflügler gehört zu den teilnehmenden Betriebsleitern der ersten Stunde. Mehr als 60 Schulklassen haben mit und bei ihr bisher Landwirtschaft hautnah erleben können. In ganz Bayern sind aktuell rund 695 Betriebe im Programm gelistet. Davon entfallen auf das Dienstgebiet des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg-Erding 50 Bauernhöfe – davon zwölf im Landkreis Freising.

Ein Bub macht eine besondere Entdeckung

Auf dem Acker zeigt Pflügler den Drittklässlern auch Artischocken, Lauch, Zuckerschoten und Wassermelonen. „Da jubeln die Kinder, denn Wassermelone bestimmen wirklich alle richtig!“ Besonders freut sie sich über einen Schüler: Dieser hockt neben einer Sonderkultur, deren Blattwerk an Bambus erinnert. Der Bub nimmt unter die Lupe, was aus dem Boden herauslugt. Dann ist klar: „Das ist Ingwer.“ Den erkenne er, weil seine Mutter damit Tee macht.

Die Zeit auf dem Feld verfliegt; es ist jetzt schon kurz vor 11 Uhr. Nachdem alle einen Blick in den Folientunnel geworfen haben, wo Auberginen, Gurken, Paprika und Co. wachsen, stellt Carolin Pflügler noch ihre Lieblings-Helfer vor: den Marienkäfer. „Die fressen für mich die Blattläuse auf.“ Großes Interesse rufen auch die Kartoffelkäfer hervor. Aber gerade hat die Kirchturmuhr elfmal geschlagen. „Wenn ihr mehr Käfer kennenlernen wollt, müsst ihr wiederkommen“, sagt Pflügler augenzwinkernd. Jetzt werden noch Karotten geerntet. Und gegen 11.20 Uhr ist das Erlebnis Bauernhof zu Ende – mit zwei Taschen voller Erntegut und vielen neuen Erfahrungen.

Christiane Köhler