Bürgermeister und Abgeordneter fordern „nationale Kraftanstrengung“ gegen Autobahnlärm

Mehr Schutz vor Autobahnlärm fordern ein Freisinger Abgeordneter und vier regionale Bürgermeister. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

MdB Leon Eckert und vier Bürgermeister wenden sich mit einem Brief an den Haushaltsausschuss des Bundestags. Sie fordern mehr Schutz vor Autobahnlärm.

Neufahrn/Allershausen – Grünen-Bundestagsabgeordneter Leon Eckert und die Bürgermeister Martin Vaas (Allershausen), Franz Heilmeier (Neufahrn), Christian Keck (Rohrbach) und Josef Heigenhauser (Schweitenkirchen) setzen sich gemeinsam für besseren Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor Autobahnlärm ein. In einem Brief richten sie sich an die Mitglieder des Haushaltsausschusses des Bundestags. Den entsprechenden Haushaltsantrag mit der Forderung nach einer Absenkung der Immissionsgrenzwerte für freiwillige Lärmschutzmaßnahmen legt Eckert dem Ausschuss vor.

„Jeden Tag verkehrt auf Deutschlands Autobahnen Personen- und Güterverkehr. Er ist Teil des Fundaments unseres wirtschaftlichen Wohlstandes“, so die Unterzeichner des Antrags. Obwohl dieser Verkehr „zum Großteil zwischen den Ballungszentren“ entstehe, durchquere er „zwangsläufig auch ländliche, weniger stark besiedelte Räume“. Diese profitierten zwar ebenso von den Autobahnen, seien aber durch den starken Verkehrslärm belastet. Die Rathauschefs, deren Bürgern in nächster Nähe zu solchen Verkehrsverbindungen leben, und Leon Eckert als Abgeordneter eine Region, die von der A 9, der A 92 und der A 93 durchkreuzt wird, gehen nun auf den Deutschen Bundestag zu.

Leon Eckert legt den Haushaltsantrag vor. © FT-Archiv

Darum geht es laut Eckert konkret: „Durch den Bundeshaushalt können Lärmschutzmaßnahmen an bestehenden Bundesfernstraßen aktuell finanziert werden, wenn bestimmte Immissionsgrenzwerte, also bestimmte Lärmpegel überschritten werden.“ Die Forderung des Antrags bestehe nun darin, diese Grenzwerte abzusenken. „Die niedrigeren Lärmgrenzwerte, die aktuell bei Neu- und Erweiterungsbauten von Autobahnen gelten, sollen in Zukunft auch bei Bestandsbauten gelten“, sagt der Grünen-MdB.

Weil Lärm krank macht

Die Bürgermeister und er begründen ihre Forderung so: „Lärm macht krank. Anwohnerinnen und Anwohner von Bundesfernstraßen sind Leidtragende einer Infrastruktur, die den gesamtwirtschaftlichen Erfolg der Bundesrepublik mitverantwortet. In vielen Fällen sind sie das ohne, dass sie direkt durch einen Autobahnanschluss selbst davon profitieren.“ Die Gesellschaft stehe deshalb in der Verantwortung, diese zusätzlichen Belastungen auszugleichen.

Denn Menschen, die mit hohen Lärmbelastungen leben, müssen laut dem Bundesumweltamt mit Beeinträchtigungen des psychischen und sozialen Wohlbefindens rechnen. „Lärmschutz fehlt vor allem an Bestandsstraßen“, heißt es in dem Schreiben weiter. Genau an dieser Stelle greift die Forderung, Lärmschutzmaßnahmen bereits bei niedrigeren Lärmgrenzwerten aus dem Bundeshaushalt zu finanzieren. (ft)

